El paper de les tertúlies televisives en un context de sobrecàrrega informativa, consum immediat i polarització ideològica, així com les últimes tendències adoptades pel periodisme per explicar la realitat, centraran la novena edició de la Jornada de Periodisme Mòbil MoJoInnova, organitzada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l'Agència EFE.
L'esdeveniment, que se celebrarà el 30 de setembre al CaixaForum de Madrid, analitzarà en dues taules rodones les últimes tendències de la informació i la resposta del periodisme a aquests desafiaments. L'acte compta amb el patrocini de Vueling i la col·laboració de la Fundació "la Caixa".
Per donar resposta als interrogants que suscita l'actualitat informativa, professionals del mitjà televisiu com Xabier Fortes, director de La noche en 24 horas; Marta Flich, presentadora de Directo al grano; Jesús Maraña, director editorial d'infoLibre, i Elsa García de Blas, periodista d'El País, participaran en la primera taula titulada "Tertulias televisivas: ¿faro o ruido en tiempos de desinformación y polarización?".
Seguidament, es donarà pas a una segona taula, "Comunicar con otra voz: el poder de nuevos formatos", que aprofundirà en la importància que té la manera de transmetre la informació per a un públic que demanda nous formats creatius, clars i contextuals, sense perdre el rigor i la veracitat.
Aquest espai comptarà amb el testimoni de Jokin Castellón, presentador de la laSexta Clave; Lourdes Maldonado, presentadora del Telediario Fin de Semana de La 1, i Aimar Bretos, director de Hora 25 de la Cadena Ser.
MoJoInnova arrencarà amb unes paraules del vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura de la UOC, Manel Jiménez. Després de les sessions de debat, començarà la sisena edició dels Premis Internacionals MoJoInnova UOC-EFE, uns guardons que reconeixeran els millors treballs periodístics elaborats per professionals de la informació en actiu a partir d'un dispositiu mòbil, en categoria nacional i internacional.
Els guanyadors del certamen, que té com a requisit que el contingut presentat hagi estat publicat en algun mitjà de comunicació o plataforma d'internet entre l'1 d'octubre de 2024 i l'1 de setembre de 2025, rebran premis per valor de 1.000 euros de dotació econòmica i 1.250 euros en bitllets d'avió, segons detallen les bases del concurs.
També es concedirà, fora de concurs, un premi a la trajectòria professional en la categoria d'excel·lència periodística.
A més de l’assistència presencial, la IX Jornada de Periodisme Mòbil MoJoInnova es retransmetrà en directe per streaming. Pots seguir-la en línia a través de l’enllaç que trobaràs més avall.