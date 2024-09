Nous formats digitals: la clau per atraure les noves generacions

Emilio Doménech, fundador i CEO de Watif, que va ser pioner el 2020 amb les seves retransmissions i verificacions sobre les eleccions dels Estats Units a la xarxa Twitch, ha destacat que els nous formats li van permetre "connectar amb una audiència jove que ja no s'interessava pels mitjans tradicionals ni hi confiava". "Aquests formats em permeten comunicar-me directament amb l'audiència. Fins ara, tot era unidireccional. Ara tens un xat que et permet interactuar en directe amb l'audiència. I aquesta interacció et proporciona una honestedat que ajuda a construir una confiança que t'uneix directament amb l'audiència", ha explicat el periodista.

L'analista i comunicadora Verónica Fumanal, que ofereix claus de política internacional a TikTok, ha destacat que el repte principal de la comunicació política i la informació en general és la desinformació, que acostuma a arribar a través del telèfon mòbil. "El problema no és el mitjà en si mateix: la clau és l'anomenada alfabetització mediàtica, és a dir, que l'audiència, a l'hora de consumir informació (ja sigui en una capçalera o a través de TikTok), sàpiga on pot trobar continguts de qualitat i que segueixin codis deontològics", ha assenyalat.

En aquesta mateixa línia, el director d'Estratègia de l'Oficina de Projectes Editorials de Prensa Ibérica, Joan Cañete, ha defensat que els periodistes no han de perdre de vista que la seva tasca principal és oferir informació que contingui una qualitat editorial, a més de continuar apostant per continguts i claus que no es poden trobar entre les publicacions dels influencers.

De la mateixa manera, durant l'obertura de la jornada, que ha tingut lloc al Movistar Centre de Barcelona, tant la rectora de la UOC, Àngels Fitó, com el president de l'Agència EFE, Miguel Ángel Oliver, han destacat la importància de continuar apostant per la informació de qualitat i han assenyalat la necessitat del periodisme d'adaptar-se a les noves formes de comunicació que demana l'audiència.

"La nostra professió ha de surfejar, com ha fet sempre, l'ona del futur. Ens hem d'adaptar a la lleugeresa i la naturalitat del periodisme mòbil, i hem de capgirar la professió", ha assenyalat Oliver, que també ha reflexionat sobre el fet que, per a les noves generacions, la informació de tipus tradicional tingui "una certa impostura". El president de l'Agència EFE ha defensat que els nous formats continuen essent vàlids per "al miracle de la comunicació", i que el repte actual és "aconseguir un nou contracte social" amb l'audiència.

La segona part de la jornada ha inclòs una taula rodona sobre la transformació de la premsa rosa, amb Laura Fa, Lorena Vázquez, Óscar Cornejo i Nuria Marín. En aquesta taula, els experts han debatut sobre com la premsa rosa ocupa cada vegada més espais, sobre els reptes de futur que això comporta i sobre el manteniment d'aquesta mena de periodisme en la televisió i la premsa. Tots els convidats han coincidit en la idea que la televisió no ha mort, i han assenyalat que el problema no el té el canal en si mateix, sinó el contingut de qualitat. "Al públic li és igual la finestra: es mou allà on l'interessa", ha comentat Cornejo, CEO de Fabricantes Studio.