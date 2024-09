La analista y comunicadora Verónica Fumanal, que da claves de política internacional en ‘TikTok’, ha destacado que en la comunicación política y la información en general tienen a la desinformación como principal reto, una desinformación que suele llegar a través del teléfono móvil. “El medio en sí no es tanto el problema, sino que la clave reside en la “alfabetización mediática”, esto es, que la audiencia cuando consume una información ya sea en una cabecera o a través de TikTok sepan dónde está la información calidad y siguiendo códigos deontológicos”, ha señalado.

En esa misma línea, el director de Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales en Prensa Ibérica, Joan Cañete, ha defendido que los periodistas no deben perder de vista que la principal tarea es hacer información con calidad editorial y seguir apostando por contenidos y claves que no se encuentran en los contenidos de ‘influencers’.

Jordi Évole: "El periodismo debe pelearse cada día"

El jurado de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Agencia EFE han decidido dar el premio a la categoría de excelencia periodística a Jordi Évole. El comunicador ha defendido tras recibir el premio MojoInnova 2024 que el "periodismo hay que tener ganas de pelearlo" aunque te meta "en líos" para poder contar "la historia que merece ser contada". "Solo entiendo este oficio con pasión, honestidad, sin creérselo; solo entiendo este oficio si se ejerce con pasión, sin darse mucha importancia, y sabiendo escuchar", ha explicado tras recoger el reconocimiento, en el que también colabora Vueling.

Évole, con una larga trayectoria profesional, en la que destacan entrevistas y reportajes críticos con las estructuras de poder, ha explicado que su objetivo "no es causar polémica", pero sí luchar porque se publiquen o emitan sus reportajes y "aunque no gusten a todo el mundo". "Trabajar en libertad para cualquiera es dificilísimo. Yo también tengo jefes y formo parte de un grupo en el que seguro que hay accionistas a los que no les gustan algunas cosas que hago", ha reconocido.

Y ha seguido: "pero es bueno que eso pase, que no todos estemos de acuerdo. El periodismo hay que tener ganas de pelearlo a diario, y hay que ser un poco toca pelotas y mosca cojonera, sí". Por otro lado, a propósito de la consolidación de nuevas narrativas en formato corto, pensado para el móvil, y no la televisión clásica, Évole ha defendido que él está haciendo "el camino contrario", el de las conversaciones tranquilas y reposadas. "Yo no creo que la tele esté acabada, pero sí creo que necesita arriesgar porque está desaprovechando la oportunidad de volver a ser vanguardia", ha afirmado.

Finalmente, en el cierre de la Jornada se entregaron los 5º Premios Internacionales de Periodismo Móvil MojoInnova a los mejores trabajos periodísticos realizados con un móvil. Santiago Castañeda Heredia obtuvo el premio en la categoría de mejor cobertura nacional con un reportaje sobre el incendio del edificio del Campanar, en Valencia. Stephanie Bates como mejor reportaje internacional, "De la coca al futuro" (Colombia). Recibió una mención especial la cobertura digital y dirigida a los públicos más jóvenes que realizó Antena 3 durante las elecciones europeas.