Les noves formes de comunicació en l'actualitat política i en la crònica social, els principis ètics i tipus de missatges de les quals s'han vist sacsejats per la irrupció de les xarxes socials, centraran la vuitena edició de les Jornades de Periodisme Mòbil MojoInnova , organitzades per l'Agència EFE i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en un acte que se celebrarà el 26 de setembre al Movistar Centre de Barcelona.

Posteriorment a l'espai de debat, la jornada donarà pas a la V edició dels Premis Internacionals de Periodisme Mòbil MojoInnova , uns guardons que distingiran un any més els millors treballs periodístics elaborats mitjançant un dispositiu mòbil.

En un any marcat per les eleccions europees i les autonòmiques de Galícia, País Basc i Catalunya, l'esdeveniment, que compta amb el patrocini de Vueling, analitzarà les últimes formes de comunicació en l'actualitat política amb una taula rodona titulada "Nous temps per a la política?".

A la taula de debat hi participaran l'analista política Verónica Fumanal, els periodistes Pilar Velasco i Emilio Doménech, així com el director d'Estratègia de l'Oficina de Projectes Editorials de Prensa Ibérica, Joan Cañete.

I amb l'objectiu de reflexionar sobre la transformació que s'està esdevenint en la crònica social, especialment la premsa del cor, davant del repte de connectar amb nous formats i audiències, tindrà lloc un segon debat amb les periodistes Lorena Vázquez, Laura Fa i Núria Marín de Mammarazzis, i també el productor de televisió Óscar Cornejo.

A l'última part de la jornada es lliuraran els Premis Internacionals de Periodisme Mòbil MojoInnova, que inclouen les categories de millors cobertures nacional i internacional, dotades amb 1.000 euros de premi cadascuna i 1.250 euros en bitllets d'avió.

Fora de concurs, es concedirà un premi a la categoria d'excel·lència periodística i un altre atorgat pel públic.