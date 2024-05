La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l'Agència EFE han obert el termini d'inscripció de la nova convocatòria dels Premis Internacionals de Periodisme Mòbil MoJoInnova, que tornaran a Barcelona en la seva cinquena edició per reconèixer aquells treballs periodístics realitzats a partir d'un dispositiu mòbil.



Després del seu pas per Madrid el 2023, la nova edició tindrà lloc el pròxim 26 de setembre a l'Espai Movistar de Barcelona, en un esdeveniment que compta amb el patrocini de Vueling i que acollirà tant la cerimònia de lliurament de premis com la VIII Jornada de Periodisme Mòbil.

"L'objectiu és promoure el millor del periodisme mòbil i estimular el seu ús entre els professionals de tot el món per ser una eina poderosa i fàcil d'usar, sovint imbatible en la captació i la transmissió dels fets", explica el president de l'Agència EFE, Miguel Ángel Oliver, que afirma que tota redacció que es preï hauria d'incorporar el mòbil pel do de l'oportunitat.



Per a la rectora de la UOC, Àngels Fitó, la integració del mòbil en la vida quotidiana no només ha modificat la manera de narrar, sinó que també ha ampliat l'abast i la immediatesa de la informació, i s'ha convertit en un instrument indispensable per mantenir la ciutadania informada i connectada amb els esdeveniments que modelen el nostre entorn.

Els participants podran enviar a concurs a partir d'avui i fins al 6 de setembre les seves cobertures periodístiques en les quals s'empri una eina mòbil per a les categories professionals "Millor cobertura nacional" i "Millor cobertura internacional" (Vueling), que repeteixen com a distincions principals en la cerca de noves narratives de comunicació.

Respecte a les normes de participació, podran presentar-se a aquestes categories els professionals en actiu —a títol individual o col·lectiu— l'obra dels quals hagi estat publicada en línia per algun mitjà de comunicació o plataforma digital entre l'1 d'octubre de 2023 i l'1 de setembre de 2024.