El odio digital penetra en las comunidades de gamers

El estudio GamerVictim señala que la victimización sexual en el entorno de los videojuegos afecta aproximadamente al 20 % de una muestra de más de 1.800 jugadores y jugadoras españoles. En cuanto a los delitos e incidentes de odio —como insultos con motivación racial, sexual, de género o política—, la prevalencia oscila entre el 20 % y el 30 % de la muestra, según el tipo de agresión recibida. "La toxicidad y los comportamientos nocivos en el mundo de los videojuegos en línea son situaciones comunes que afectan a una parte importante de los jugadores", explica Pablo Romero, investigador posdoctoral del grupo Victimología empírica y aplicada (VICRIM) de la UOC –adscrito a la unidad de investigación de Gestión y gobernanza– y del proyecto GamerVictim. Ser mujer, pertenecer a la comunidad LGTBIQA+ o tener mayor edad incrementan las probabilidades de convertirse en víctima en estos entornos digitales. "También influyen factores como la cantidad de información personal expuesta en línea o el número de horas semanales dedicadas al juego", añade Romero.

Esta victimización tiene consecuencias significativas y reales: ansiedad, deterioro de la autoestima, afectaciones en la salud mental y abandono del juego. De hecho, muchas víctimas renuncian a participar en partidas en línea. Según el Women Gamers Report, el 20 % de las mujeres encuestadas evita jugar en línea por miedo al acoso.

En algunos casos, la víctima puede convertirse en victimario. "En lo que respecta a los incidentes de odio, un hallazgo muy relevante de nuestra investigación es que existe un fuerte solapamiento entre victimización y perpetración. Es decir, quienes son insultados por motivos raciales, sexuales, de género o ideológicos, también tienden a insultar por las mismas razones", comenta el investigador.

¿Dónde hay más toxicidad? Los juegos más expuestos

En el marco del estudio se han evaluado cuatro formas de juego problemático y victimización: victimización social (delitos de odio, insultos, etc.), victimización sexual, victimización económica y juego problemático y/o patológico. Estas tipologías y otros resultados sobre el proyecto GamerVictim se presentarán en la jornada de investigación que tendrá lugar el próximo 23 de mayo a las 9 h en el campus de la UOC en Barcelona, durante la jornada organizada por los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC.

El proyecto GamerVictim analiza, entre otros, el videojuego League of Legends, un juego en línea multijugador de género MOBA (multiplayer online battle arena), desarrollado por Riot Games en 2009, uno de los videojuegos más populares y competitivos del mundo, con millones de jugadores activos diariamente y en el cual los investigadores confirman haber identificado altas tasas de toxicidad y disrupción. "La mayoría de la literatura apunta a que los videojuegos competitivos que se basan en la interacción de dos equipos con objetivos antagónicos son los que concentran estos comportamientos aunque todavía no se ha explorado de forma rigurosa lo que ocurre en muchos otros tipos de juegos", añade Santisteban. Así pues, los llamados MMORPG o massively multiplayer online role-playing game, videojuegos en los que gran cantidad de usuarios de todo el mundo se conectan para jugar partidas competitivas, de forma individual o por equipos, son los entornos donde es más probable que se dé esta forma de victimización. "Confluyen un elevado número de personas en espacios (digitales) reducidos, con sistemas de vigilancia y prevención en general poco eficaces, lo que se traduce en un aumento de las posibilidades de incurrir y/o sufrir posibles comportamientos antisociales, tóxicos o disruptivos", advierte Romero.

Teniendo en cuenta que cada vez hay más gamers –según el informe de la UE, más de la mitad (53 %) de los europeos asegura jugar a videojuegos–, ¿qué hacen las empresas de videojuegos para proteger a las víctimas de este ciberacoso? "Los legisladores prestan muy poca atención a lo que ocurre dentro de los videojuegos; son las empresas que crean los espacios de interacción que constituyen el videojuego las que se ocupan de enfrentarse a estas conductas", explica Santisteban.

Para el investigador de la Universidad de Elche, es positivo porque son las que se encuentran en la posición más adecuada para adaptar el diseño de sus servicios para prevenir el daño. "Pueden invertir en sistemas automatizados para detectar incumplimientos de sus normas, establecer canales de denuncia para atajar problemas entre jugadores e incluso premiar el comportamiento prosocial dentro del videojuego más allá de sancionar", detalla. Precisamente durante la jornada de investigación del 23 de mayo se ofrecerán algunas recomendaciones para que estas empresas sean más transparentes, se abran a la investigación criminológica para entender este tipo de problemas y utilicen los instrumentos normativos disponibles, como la Ley de Servicios Digitales, para guiar a estas compañías en la prevención de este tipo de comportamientos.

El impacto en los gamers del ciberacoso en el ámbito de la salud mental es preocupante. "Debemos reforzar la atención, el acompañamiento y la protección a las personas usuarias de videojuegos para promover entornos digitales más saludables", concluye Romero.

Este trabajo de la UOC se enmarca en la misión de investigación de la UOC, Cultura para una sociedad crítica, y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU: 3, Salud y bienestar, y 5, Igualdad de género.