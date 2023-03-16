La UOC lidera OpenEU , la alianza para conformar la primera universidad abierta de Europa, que aportará beneficios a más de 368.000 estudiantes y 24.000 docentes, investigadores y miembros del equipo de gestión de las principales universidades abiertas y a distancia de Europa. La rectora de la universidad y presidenta de OpenEU, Àngels Fitó, junto con Pastora Martínez Samper, comisionada para la Acción Internacional y coordinadora de la alianza, explicarán a la comunidad de la UOC residente en Bruselas las ventajas de formar parte de esta red.

Entre otros beneficios, esta gran alianza permitirá que el estudiantado pueda vivir experiencias internacionales a través de intercambios virtuales, híbridos y presenciales, y dará oportunidades de movilidad entre todas las universidades del consorcio al estudiantado, al profesorado, al personal investigador y al personal de gestión. Además, OpenEU busca mejorar la inserción laboral del estudiantado a través de iniciativas como una bolsa conjunta de prácticas y puestos de trabajo, que garantizará experiencias transnacionales híbridas, virtuales y presenciales, y una feria virtual de empleo que celebrará su primera edición durante el tercer año del proyecto.

"La UOC ha sido siempre una universidad pionera en el aprendizaje en línea y en la innovación educativa. Ahora, con la alianza OpenEU, damos un paso más para construir la primera universidad abierta de Europa", afirma Fitó. "Esta iniciativa nos permitirá ampliar fronteras y ofrecer a nuestra comunidad nuevas oportunidades de aprendizaje, investigación y colaboración internacional", explica la rectora de la UOC. Por su parte, Pastora Martínez Samper señala: "OpenEU nos permite sumar esfuerzos con universidades que comparten nuestros valores y nuestra visión, con el objetivo de crear nuevas oportunidades de movilidad, investigación colaborativa e innovación docente". "Gracias a esta alianza, avanzamos hacia una educación superior sin fronteras, en la que todo el mundo pueda formar parte de una experiencia educativa realmente europea", añade.

El encuentro de la comunidad universitaria en Bruselas también contará con la participación de la delegada del Gobierno de la Generalitat ante la Unión Europea, Ester Borràs Andreu. El acto, titulado "La UOC ante los retos europeos: conocimiento, tecnología y alianzas" , tendrá lugar este viernes, 28 de febrero, a las 12.30 h en la Delegación del Gobierno de Cataluña ante la Unión Europea.

Además, este acto marcará la constitución oficial de la primera delegación internacional de UOC Alumni . "Esta iniciativa es una oportunidad para crear una red entre graduadas y graduados, para promover el intercambio de experiencias, conocimiento y oportunidades, y para dar visibilidad al talento de la comunidad alumni y a su capacidad transformadora", explica la presidenta del Consejo Alumni, Anna Armengol.

Encuentro con universidades europeas