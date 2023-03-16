La UOC presenta l'aliança OpenEU a la seva comunitat de Brussel·lesEstudiants, professors i alumnis de la UOC residents a la capital belga podran descobrir els beneficis d'aquesta gran aliança europea
La UOC lidera OpenEU, l'aliança per formar la primera universitat oberta d'Europa, que aportarà beneficis a més de 368.000 estudiants i 24.000 docents, investigadors i membres de l'equip de gestió de les principals universitats obertes i a distància d'Europa. La rectora de la Universitat i presidenta d'OpenEU, Àngels Fitó, juntament amb Pastora Martínez Samper, comissionada per a l'Acció Internacional i coordinadora de l'aliança, explicaran a la comunitat de la UOC resident a Brussel·les els avantatges de formar part d'aquesta xarxa.
Entre altres beneficis, aquesta gran aliança permetrà que l'estudiantat pugui viure experiències internacionals per mitjà d'intercanvis virtuals, híbrids i presencials, i donarà oportunitats de mobilitat entre totes les universitats del consorci a l'estudiantat, el professorat, el personal investigador i el personal de gestió. A més, OpenEU busca millorar la inserció laboral de l'estudiantat a través d'iniciatives com una borsa conjunta de pràctiques i de llocs de treball, que garantirà experiències transnacionals híbrides, virtuals i presencials, i una fira virtual d'ocupació que celebrarà la primera edició durant el tercer any del projecte.
"La UOC ha estat sempre una universitat pionera en l'aprenentatge en línia i en la innovació educativa. Ara, amb l'aliança OpenEU, fem un pas més per construir la primera universitat oberta d'Europa", afirma Fitó. "Aquesta iniciativa ens permetrà ampliar fronteres i oferir a la nostra comunitat noves oportunitats d'aprenentatge, recerca i col·laboració internacional", explica la rectora de la UOC. Per la seva banda, Pastora Martínez Samper assenyala: "OpenEU ens permet sumar esforços amb universitats que comparteixen els nostres valors i la nostra visió, a fi de crear noves oportunitats de mobilitat, recerca col·laborativa i innovació docent". "Gràcies a aquesta aliança, avancem cap a una educació superior sense fronteres, en què tothom pugui formar part d'una experiència educativa realment europea", afegeix.
En la trobada de la comunitat universitària a Brussel·les també hi participarà la delegada del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea, Ester Borràs Andreu. L'acte, titulat "La UOC davant dels reptes europeus: coneixement, tecnologia i aliances", tindrà lloc aquest divendres, 28 de febrer, a les 12.30 h a la Delegació del Govern de Catalunya davant la Unió Europea.
A més, aquest acte marcarà la constitució oficial de la primera delegació internacional de UOC Alumni. "Aquesta iniciativa és una oportunitat per crear una xarxa entre graduades i graduats, per promoure l'intercanvi d'experiències, coneixement i oportunitats, i per donar visibilitat al talent de la comunitat alumni i a la seva capacitat transformadora", explica la presidenta del Consell Alumni, Anna Armengol.
Trobada amb universitats europees
A més de la trobada amb la comunitat universitària de la UOC, aquest dimecres, 26 de febrer, Àngels Fitó i la rectora de la Universitat de Bifröst (Islàndia) es reuniran amb 190 rectors més d'aliances europees i amb Roxana Mînzatu —vicepresidenta executiva de Drets Socials i Competències, Treball de Qualitat i Capacitació—, per debatre sobre el paper estratègic de la iniciativa Universitats Europees, sobre la funció clau de les universitats com a impulsores de canvis sistèmics, i sobre la millora de l'espai europeu d'educació superior. Finalment, dijous, 27 de febrer, les rectores —acompanyades de Pastora Martínez Samper,
comissionada per a l'Acció Internacional de la UOC; de Diogo Casanova, vicerector de la Universitat Oberta de Portugal, i d'Àlex Hinojo, secretari general d'OpenEU— participaran en la conferència "Shaping the future: European universities alliances for a competitive Europe", en què representants de 65 universitats europees i membres del Parlament Europeu, entre altres, analitzaran les fites assolides fins ara i identificaran els reptes de futur.
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