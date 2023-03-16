La empresa tecnológica NTT DATA y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han firmado un acuerdo de colaboración para favorecer el acceso a prácticas universitarias profesionales de calidad a estudiantes con necesidades especiales. La propuesta del Área de Acompañamiento y Orientación de la UOC disfruta así de la implicación directa y activa de NTT DATA como empresa comprometida con la inclusión.

El objetivo principal de esta colaboración es identificar y comprender las barreras y necesidades específicas con que se encuentran los y las estudiantes con discapacidad a la hora de acceder a un centro de prácticas durante su proceso de aprendizaje, y velar por que estas estancias se conviertan en un verdadero punto de partida hacia una carrera profesional en igualdad de condiciones.

"Nuestra universidad tiene el compromiso firme de impulsar la igualdad de oportunidades también en el paso hacia el mundo laboral. Este acuerdo nos permitirá detectar dificultades reales y actuar desde la práctica y en colaboración con una empresa comprometida como NTT DATA", explica Esther Pinyol, directora de los Servicios de Prácticas y Movilidad de la UOC.

Por su parte, Javier Rodríguez Molowny, socio responsable del Plan de inclusión de personas con discapacidad en NTT DATA, destaca que "creemos en el valor de la diversidad y queremos garantizar que todas las personas, independientemente de sus condiciones, tengan las mismas oportunidades de aprender y crecer profesionalmente."

Helga Iglesias, directora del Servicio de Inclusión y Bienestar de la UOC, recientemente creado, señala la importancia de iniciativas como esta, que permiten avanzar hacia unas prácticas más inclusivas: "Es clave que las personas con discapacidad u otras necesidades específicas puedan hacer estancias en organizaciones comprometidas con la igualdad de oportunidades, y que la colaboración entre universidad y empresa garantice un acompañamiento adecuado durante todo el proceso."

El proyecto se pondrá en marcha en septiembre de 2025 y se abre a todo el estudiantado con necesidades especiales que quiera participar. Solo debe solicitarse a través de la dirección electrónica serveis.practiques@uoc.edu.

Se hará un análisis individualizado de cada caso para identificar las posiciones y los centros de prácticas más adecuados y se diseñará un plan de seguimiento personalizado, tanto para el estudiantado que hace las prácticas como para la empresa que lo acoge. El propósito es construir un modelo de prácticas profesionales inclusivo, transferible y sostenible a lo largo del tiempo.

El perfil de estudiante de la UOC es diverso, y en los últimos años ha aumentado el número de personas con discapacidad. Cerca de 3000 estudiantes disponen de un certificado de discapacidad del 33 % o superior, lo que sitúa la UOC como la segunda universidad en el ámbito estatal con más estudiantes con discapacidad y la primera de Cataluña.

Esta colaboración reafirma el compromiso de la UOC y NTT DATA con la inclusión, la equidad y la promoción del talento en toda su diversidad.

Sobre NTT DATA

NTT DATA es una innovadora compañía global de servicios empresariales y tecnológicos de confianza de más de 30.000 millones de dólares. La compañía colabora con el 75 % de las empresas del Fortune Global 100 y está comprometida con ayudar a sus clientes a innovar, optimizar y transformarse para alcanzar un éxito sostenible. Como Global Top Employer, cuenta con expertos en más de 50 países y un sólido ecosistema de socios formado por empresas consolidadas y de nueva creación. Sus servicios incluyen consultoría empresarial y tecnológica, datos e inteligencia artificial, soluciones sectoriales, así como el desarrollo, implantación y gestión de aplicaciones, infraestructura y conectividad. También es uno de los principales proveedores de infraestructura digital y de IA del mundo. NTT DATA forma parte del Grupo NTT, que invierte más de 3.600 millones de dólares cada año en I+D para ayudar a las organizaciones y a la sociedad a avanzar con confianza y de forma sostenible hacia el futuro digital.