NTT DATA i la UOC s'uneixen per impulsar unes pràctiques professionals més inclusives per a estudiants amb necessitats especialsUna iniciativa innovadora que vol trencar barreres i facilitar l'accés real i equitatiu al món laboral per a estudiants amb discapacitat
L'empresa tecnològica NTT DATA i la UOC han signat un acord de col·laboració per afavorir l'accés a pràctiques universitàries professionals de qualitat a estudiants amb necessitats especials. La proposta de l'Àrea d'Acompanyament i Orientació de la UOC gaudeix així de la implicació directa i activa de NTT DATA com a empresa compromesa amb la inclusió.
L'objectiu principal d'aquesta col·laboració és identificar i comprendre les barreres i necessitats específiques amb què es troben els i les estudiants amb discapacitat a l'hora d'accedir a un centre de pràctiques durant el seu procés d'aprenentatge, i vetllar perquè aquestes estades esdevinguin un veritable punt de partida cap a una carrera professional en igualtat de condicions.
"La nostra universitat té el compromís ferm d'impulsar la igualtat d'oportunitats també en el pas cap al món laboral. Aquest acord ens permetrà detectar dificultats reals i actuar-hi des de la pràctica i en col·laboració amb una empresa compromesa com NTT DATA", explica Esther Pinyol, directora dels Serveis de Pràctiques i Mobilitat de la UOC.
Per la seva banda, Javier Rodríguez Molowny, soci responsable del Pla d'inclusió de persones amb discapacitat a NTT DATA, destaca que "creiem en el valor de la diversitat i volem garantir que totes les persones, independentment de les seves condicions, tinguin les mateixes oportunitats d'aprendre i créixer professionalment."
Helga Iglesias, directora del Servei d'Inclusió i Benestar de la UOC, creat recentment, assenyala la importància d'iniciatives com aquesta, que permeten avançar cap a unes pràctiques més inclusives: "És clau que les persones amb discapacitat o altres necessitats específiques puguin fer estades en organitzacions compromeses amb la igualtat d'oportunitats, i que la col·laboració entre universitat i empresa garanteixi un acompanyament adequat durant tot el procés."
El projecte es posarà en marxa el setembre de 2025 i s'obre a tot l'estudiantat amb necessitats especials que hi vulgui participar. Només cal sol·licitar-ho a través de l'adreça electrònica serveis.practiques@uoc.edu.
Es farà una anàlisi individualitzada de cada cas per identificar les posicions i els centres de pràctiques més adequats i es dissenyarà un pla de seguiment personalitzat, tant per a l'estudiantat que fa les pràctiques com per a l'empresa que l'acull. El propòsit és construir un model de pràctiques professionals inclusiu, transferible i sostenible al llarg del temps.
El perfil d'estudiant de la UOC és divers, i els últims anys ha augmentat el nombre de persones amb discapacitat. Prop de 3.000 estudiants disposen d'un certificat de discapacitat del 33 % o superior, fet que situa la UOC com la segona universitat en l'àmbit estatal amb més estudiants amb discapacitat i la primera de Catalunya.
Aquesta col·laboració referma el compromís de la UOC i NTT DATA amb la inclusió, l'equitat i la promoció del talent en tota la seva diversitat.
Sobre NTT DATA
NTT DATA és una companyia global innovadora de serveis empresarials i tecnològics de confiança de més de 30.000 milions de dòlars. La companyia col·labora amb el 75 % de les empreses del Fortune Global 100 i està compromesa a ajudar els seus clients a innovar, optimitzar i transformar-se per aconseguir un èxit sostenible. Com a Global Top Employer, compta amb experts a més de 50 països i un ecosistema sòlid de socis format per empreses consolidades i de nova creació. Els serveis inclouen consultoria empresarial i tecnològica, dades i intel·ligència artificial, solucions sectorials, així com el desenvolupament, la implantació i la gestió d'aplicacions, infraestructura i connectivitat. També és un dels proveïdors principals d'infraestructura digital i d'IA del món. NTT DATA forma part del Grup NTT, que inverteix més de 3.600 milions de dòlars cada any en R+D per ajudar les organitzacions i la societat a avançar amb confiança i d'una manera sostenible cap al futur digital.