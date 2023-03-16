La UOC i la Fundació VASS llancen una càtedra per millorar l'ocupabilitat i la inclusió digital de les persones amb discapacitatEl programa, dirigit a les persones amb discapacitat, proveirà formació en competències digitals d’alta demanda professional; recerca aplicada sobre accessibilitat i ocupabilitat, i transferència social i tecnològica
Un 88,6 % de les empreses espanyoles consideren que la formació tecnològica seria la clau per facilitar l'accés de les persones amb discapacitat a les vacants en les seves organitzacions
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Fundació VASS, per al foment del talent digital, han unit forces per crear la Càtedra UOC - Fundació VASS Transformació Digital sense Barreres: Ocupabilitat i Inclusió, una iniciativa conjunta que neix amb el propòsit de reduir la bretxa digital i laboral que afecta les persones amb discapacitat. A través de la formació en competències digitals, la recerca aplicada en accessibilitat i ocupabilitat, i accions de divulgació dirigides tant a la ciutadania com al teixit empresarial, la càtedra busca enderrocar barreres estructurals i avançar cap a una transformació digital realment inclusiva. En un context marcat per l'acceleració tecnològica, en què la innovació pot convertir-se en una font de desigualtat si no es gestiona amb criteris de justícia social, aquesta càtedra aposta per un model d'intervenció integral per garantir que ningú quedi fora del nou mercat laboral digital.
Aquesta càtedra s’emmarca en una col·laboració sòlida entre la Fundació VASS i la UOC, que inclou projectes estratègics com Gaudí, una de les iniciatives de transformació digital educativa més ambicioses d’Europa, orientada a redefinir la gestió acadèmica i l’experiència de l’estudiant.
Un context que no pot esperar més
L'any 2023 hi havia al nostre país 1.946.800 persones amb discapacitat en edat de treballar, la qual cosa suposa el 6,2 % de la població total en edat laboral. No obstant això, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la taxa d'ocupació de les persones amb discapacitat a Espanya és del 28,5 %, davant del 58,5 % de la població sense discapacitat. Encara que la legislació vigent a Espanya –especialment la Llei General de la Discapacitat– estableix l'obligació que les empreses de més de 50 treballadors reservin almenys un 2 % dels seus llocs a persones amb discapacitat, la realitat és que moltes organitzacions encara no compleixen aquesta normativa o l'aborden només de manera formal. El repte, per tant, no és només legal, sinó també cultural: fomentar un canvi de mirada que promogui la inclusió com a valor estratègic.
Un altre dels grans reptes continua sent la bretxa d'accés a les competències tecnològiques, que limita significativament les oportunitats d'inclusió laboral. La capacitació en àrees d'alta demanda com la ciberseguretat, l'anàlisi de dades i el desenvolupament web no només millora les perspectives professionals de les persones amb discapacitat –un aclaparador 88,6 % de les empreses espanyoles consideren que la formació tecnològica seria la clau per facilitar l'accés de les persones amb discapacitat a les vacants en les seves organitzacions–, sinó que actua com un pont real cap a una inclusió laboral real i sostenible. Davant aquest escenari, iniciatives com la nova càtedra prenen encara més sentit.
"La transformació digital està reconfigurant la societat i el mercat laboral a un ritme accelerat, i és clau assegurar que les persones amb discapacitat no quedin enrere", afirma Marta López Costa, directora de la càtedra i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. "La inclusió i l'accessibilitat són un imperatiu ètic i social, i esperem poder sensibilitzar la societat sobre la importància d'enderrocar barreres", afegeix.
Formació, recerca i transferència per a una societat més justa
La càtedra tindrà tres línies principals d'acció: formació en competències digitals, recerca aplicada sobre accessibilitat i ocupabilitat, i transferència social i tecnològica.
Des de la UOC, es desenvoluparan itineraris formatius en línia adaptats a diferents perfils de discapacitat, seguint l'enfocament del disseny universal de l'aprenentatge (DUA). "Volem empoderar les persones amb discapacitat mitjançant el desenvolupament d'habilitats digitals que millorin les seves perspectives laborals", assenyala López Costa.
Per part de la Fundació VASS, es fomentaran projectes tecnològics inclusius i es promouran bones pràctiques empresarials. "La càtedra té com a focus un aprenentatge accessible i inclusiu que millori l'autonomia, la motivació i l'accés equitatiu al coneixement", apunta Antonio Rueda Guglieri, codirector de la càtedra i director de la Fundació VASS i de VASS University..
Entre les eines tecnològiques que es promouran destaquen els lectors de pantalla, els subtítols automàtics, el programari de reconeixement de veu, els entorns de realitat virtual accessible i els sistemes de comunicació augmentativa.
Les empreses, un actor clau
Una de les principals innovacions d'aquesta càtedra és la seva connexió directa amb el teixit empresarial. Rueda apunta que, segons l'estudi Empleabilidad y Talento Digital que publica Fundació VASS juntament amb la Fundació de la Universitat Autònoma de Madrid, amb la participació d’una trentena d'universitats i un comitè d'experts de les principals companyies del país, "tres de cada quatre empreses espanyoles admeten que tenen dificultats per trobar perfils qualificats amb discapacitat", malgrat valorar positivament la seva aportació als equips i el fet que aquests perfils contribueixen a reduir la rotació laboral.
"És un canvi de mentalitat, ni més ni menys", explica Rueda. "Perquè la incorporació de les persones amb discapacitat sigui reeixida, les empreses han de prestar més atenció a les seves polítiques d'inclusió i evolucionar cap a marcs d'acompanyament basats en bones pràctiques". En aquest sentit, la càtedra organitzarà tallers per a responsables de recursos humans, jornades de sensibilització i activitats com hackathones i programes d'incubació d'empreses emergents inclusives.
Una iniciativa per no deixar enrere ningú
La càtedra té una ambició concreta: formar almenys 600 persones en tres anys i aconseguir una ràtio d'ocupabilitat superior al 35 %. A més, realitzarà avaluacions periòdiques per mesurar l'impacte real en les competències adquirides, la inserció laboral i la satisfacció de participants i empreses.
"La recerca que es desenvoluparà des de la càtedra proporcionarà dades i evidència sobre les necessitats i els reptes de les persones amb discapacitat en el mercat laboral digital", destaca López Costa. Des de la càtedra, els objectius són clars: "Volem influir en les polítiques públiques i orientar les empreses sobre les millors pràctiques per dissenyar entorns accessibles i promoure la contractació inclusiva", afirma la professora.
"La transformació digital no pot permetre's continuar deixant fora milions de persones amb discapacitat", conclou Rueda. "De la seva aplicació efectiva, recolzada per la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, depèn que aconseguim una societat més justa i inclusiva", afegeix. Amb aquesta nova càtedra, la UOC i la Fundació VASS reafirmen el seu compromís amb una digitalització ètica, accessible i al servei de totes les persones.
Presentació institucional de la càtedra, a Madrid
La Càtedra s'ha presentat públicament aquest dimecres 25 de juny al CaixaForum Madrid, en un acte en què han participat representants institucionals i de l'àmbit de la discapacitat. La benvinguda institucional ha anat a càrrec d'Àngels Fitó, rectora de la UOC, José Pérez Melber, president de la Fundació VASS, Alejandra Serrano Fernández, directora general d'Atenció a les Persones amb Discapacitat de la Comunitat de Madrid, i Jesús Martín Blanco, director general de Drets de les Persones amb Discapacitat.
Durant la presentació, Martín Blanco ha destacat que “al Govern d’Espanya estem posant tots els ressorts normatius i de política pública per tal que les persones amb discapacitat estiguin a la universitat, cosa que requereix un aposta decidida per allò que és públic perquè el factor econòmic o el capacitisme no comprometin l’accés a l’educació superior”. Per la seva banda, Serrano Fernández ha subratllat “la importància de la digitalització i la transformació digital per millorar la vida de les persones amb discapacitat”. Per a Pérez Melber, “la càtedra, que ocupa un lloc central del nostre programa Talent Digital per a Tots, serà l’epicentre d’un bon nombre de programes formatius amb què pretenem dotar les persones amb discapacitat de competències digitals clau per posicionar-les com a professionals en un sector que les necessita”. Durant la seva intervenció, Fitó ha explicat que “la càtedra respon a la necessitat, avui més urgent que mai, de transformar el nostre entorn per assegurar la igualtat d’oportunitats en l’accés a la feina i la formació digital, especialment per a les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat”.
La jornada ha inclòs, també, una taula rodona sobre el futur de la inclusió laboral i el lliurament dels Premis STEM Responsable, promoguts per la Fundació VASS, als millors treballs finals de grau i màster dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC per al curs acadèmic 2024-2025.