"Un elemento central de este escenario es el papel de los puertos y las grandes infraestructuras logísticas", añade el experto. Según datos recientes, Barcelona fue el quinto puerto de entrada de cocaína en Europa en 2024, lo que sitúa Cataluña en las principales rutas globales y obliga a reforzar la gobernanza de la seguridad en infraestructuras críticas. Paralelamente, el Govern ha anunciado el avance competencial para que los Mossos d'Esquadra asuman la autoridad de seguridad en los puertos y aeropuertos, una medida que puede alterar el mapa operativo del narcotráfico. "No hablamos solo de decomisos puntuales, sino de cómo se estructura el control de espacios donde confluyen intereses económicos, crimen organizado y soberanía institucional", apunta Balcells.

Cataluña en las rutas globales del narcotráfico

A escala urbana, el fenómeno de los narcopisos también ha experimentado cambios significativos. Barcelona ha intensificado los desmantelamientos —más de setenta puntos de venta y consumo en el primer semestre de 2025— y barrios como el Raval han pasado de inmuebles degradados a viviendas reformadas, con el impacto social e inmobiliario que ello comporta. La cuestión de fondo, sin embargo, sigue abierta: ¿cómo contener el mercado ilícito sin desplazar el problema ni cronificar el daño en los vecindarios?

"Los datos disponibles nos obligan a preguntarnos si es pertinente hablar de narcoestado o si, más bien, Cataluña opera como una plataforma logística disputada por redes transnacionales", advierte Balcells. "Lo importante es no banalizar el concepto ni infravalorar los riesgos: necesitamos indicadores sólidos, análisis comparados y una mirada criminológica que incluya tanto las cifras de los Mossos como las consecuencias sociales sobre el territorio".

En este contexto, la XIV Jornada de Criminología: Cataluña ante la sombra del narcoestado: riesgos, resiliencias y retos criminológicos quiere aportar una mirada rigurosa y multidisciplinar sobre el fenómeno. La jornada se realizará en línea el 27 de noviembre a las 9.15 h y está organizada por los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC. Abordará cuestiones como el papel de los puertos y aeropuertos, la infiltración en la cadena logística, la evolución de los narcopisos y el impacto del narcotráfico en la cohesión social y la percepción de seguridad.

Una jornada para debatir riesgos, resiliencias y políticas públicas

El programa reunirá a académicos, especialistas en criminología y profesionales del periodismo para discutir si los actuales indicadores permiten hablar de narcoestado o si es más adecuado entender Cataluña como un nodo logístico clave en las rutas del narcotráfico internacional, con implicaciones específicas para la política criminal, la justicia y las administraciones locales.

Participarán, entre otros, Marc Balcells, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC y organizador de la jornada, y la criminóloga Andrea Giménez-Salinas (Universidad Pontificia de Comillas), referente en el estudio del crimen organizado. Por parte de los Mossos d'Esquadra, se sumará el subinspector Albert Llena, jefe del área central de análisis, además de la periodista de TV3 Fàtima Llambrich, que ha investigado ampliamente el crimen organizado en Cataluña.

Las mesas de debate analizarán, entre otros aspectos, la evolución reciente de las operaciones policiales de alto impacto, el rol de los informes de los Mossos d'Esquadra, la transformación de barrios afectados por los narcopisos y las estrategias de resiliencia comunitaria frente a la economía ilícita. También se abordarán los retos criminológicos que plantea la convergencia entre redes transnacionales de droga, blanqueo de capitales y mercados inmobiliarios y financieros, así como las posibles respuestas institucionales.

La jornada está dirigida a estudiantes de criminología y derecho, profesionales del sistema de justicia, cuerpos de seguridad, responsables de políticas públicas y periodistas especializados, y se enmarca en la voluntad de la UOC de impulsar el debate público informado sobre el crimen organizado y sus efectos en Cataluña.

El programa completo y el formulario de inscripción pueden consultarse en la web de la XIV Jornada de Criminología: Cataluña ante la sombra del narcoestado: riesgos, resiliencias y retos criminológicos.

Puedes seguir la Jornada de forma online en el siguiente enlace: