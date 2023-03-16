El Ranking CYD 2025 sitúa a la UOC como una universidad que resalta en transferencia de conocimiento, y le da cinco indicadores de rendimiento alto y cuatro indicadores de rendimiento medio, la mejor puntuación recibida hasta ahora por la UOC en esta dimensión. Y, si miramos globalmente los resultados obtenidos en este ranking, la UOC obtiene un total de 38 indicadores de rendimiento, dos más que en la edición anterior. Además, la UOC gana en indicadores de rendimiento alto, los que equivalen a la máxima puntuación, y obtiene dieciséis, cinco más que en la edición de 2024.

Los cinco indicadores de rendimiento alto que la UOC obtiene en la dimensión de la transferencia de conocimiento son en publicaciones con empresas, empresas derivadas ( spin-offs ), ingresos por formación continua, impacto en políticas públicas y publicaciones ODS. También obtiene cuatro indicadores de rendimiento medio en fondos privados liquidados, patentes concedidas por profesor, ingresos por licencias y publicaciones citadas en patentes.

La segunda dimensión en la que la UOC destaca, según el Ranking CYD 2025, es la investigación. La universidad obtiene, como el año pasado, cuatro indicadores de rendimiento alto, que son por profesor, impacto normalizado de las publicaciones, publicaciones altamente citadas y tramos de investigación (los mismos que el año pasado). También obtiene tres indicadores de rendimiento medio en fondos externos de investigación liquidados, fondos externos de investigación captados y posdoctorados.

La UOC, además, consigue tres indicadores de rendimiento alto en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje, igual que en la edición anterior. Concretamente, tiene la máxima puntuación en la tasa de éxito y en el porcentaje de estudiantes de otras comunidades autónomas de grado y máster. Asimismo, obtiene dos indicadores de rendimiento medio en la tasa de rendimiento de grado y máster, como en la edición pasada.

En cuanto a la orientación internacional, la UOC recibe tres indicadores de rendimiento alto (igual que en la edición anterior): profesorado extranjero, tesis doctorales de estudiantado extranjero y publicaciones internacionales. Además, obtiene dos indicadores de rendimiento medio (igual que hace un año) en prácticas en el extranjero y titulaciones de grado impartidas en lengua extranjera.

Finalmente, el Ranking CYD analiza también la contribución de las universidades al desarrollo regional. En el caso de la UOC, obtiene un indicador de rendimiento alto (el año pasado no tenía ninguno) en fondos de investigación regionales, y dos indicadores de rendimiento medio en publicaciones regionales y publicaciones con empresas de la región.