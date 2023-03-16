La UOC destaca en transferència de coneixement, segons el Ranking CYDEn la dotzena edició d'aquesta classificació d'universitats de l'Estat espanyol, la UOC obté 38 indicadors de rendiment, dos més respecte del 2024
De nou, la UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat
El Ranking CYD 2025 situa la UOC com una universitat que ressalta en transferència de coneixement, i li dona cinc indicadors de rendiment alt i quatre indicadors de rendiment mitjà, la millor puntuació rebuda fins ara per la UOC en aquesta dimensió. I, si fem una mirada global als resultats obtinguts en aquest rànquing, la UOC obté un total de 38 indicadors de rendiment, dos més que l'edició anterior. A més, la UOC guanya en indicadors de rendiment alt, els que equivalen a la màxima puntuació, i n'obté setze, cinc més que en l'edició de 2024.
Els cinc indicadors de rendiment alt que la UOC obté en la dimensió de la transferència de coneixement són en publicacions amb empreses, empreses derivades (spin-offs), ingressos per formació contínua, impacte en polítiques públiques i publicacions ODS. També obté quatre indicadors de rendiment mitjà en fons privats liquidats, patents concedides per professor, ingressos per llicències i publicacions citades en patents.
La segona dimensió en què la UOC destaca, segons el Ranking CYD 2025, és la recerca. La Universitat obté, com l'any passat, quatre indicadors de rendiment alt, que són per professor, impacte normalitzat de les publicacions, publicacions altament citades i trams d'investigació (els mateixos que l'any passat). També obté tres indicadors de rendiment mitjà en fons externs d'investigació liquidats, fons externs d'investigació captats i postdoctorats.
La UOC, a més, aconsegueix tres indicadors de rendiment alt en la dimensió de l'ensenyament i l'aprenentatge, igual que l'edició anterior. Concretament, té la màxima puntuació en la taxa d'èxit i en el percentatge d'estudiants d'altres comunitats autònomes de grau i de màster. Així mateix, obté dos indicadors de rendiment mitjà en la taxa de rendiment de grau i de màster, com l'edició passada.
Pel que fa a l'orientació internacional, la UOC rep tres indicadors de rendiment alt (igual que en l'edició anterior): professorat estranger, tesis doctorals d'estudiantat estranger i publicacions internacionals. A més, obté dos indicadors de rendiment mitjà (igual que fa un any) en pràctiques a l'estranger i titulacions de grau impartides en llengua estrangera.
Finalment, el Ranking CYD també analitza la contribució de les universitats al desenvolupament regional. En el cas de la UOC, obté un indicador de rendiment alt (l'any passat no en tenia cap) en fons d'investigació regionals, i dos indicadors de rendiment mitjà en publicacions regionals i publicacions amb empreses de la regió.
La UOC és la universitat en línia més ben valorada de l'Estat
Aquesta classificació dona a la UOC setze indicadors de rendiment alt i la situa per davant de la Universitat Internacional de València (VIU) i la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR), que en tenen vuit, respectivament; la Universitat Internacional Isabel I de Castella, que en té sis, i la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), que en té dos.
Top 10 en Enginyeria Informàtica
Entre les deu millors universitats de l’Estat on estudiar Enginyeria Informàtica, un dels àmbits caracteritzat pels bons indicadors d’ocupabilitat, el Ranking CYD 2025 hi destaca la UOC. A més, també la classifica amb molt bona puntuació en quant a inserció laboral de l’estudiantat que cursa aquests estudis.
Dotzena edició del Ranking CYD
En aquesta dotzena edició del Ranking CYD, les universitats que l'encapçalen amb més indicadors de rendiment alt són les següents: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Navarra, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Madrid, Universitat Carlos III de Madrid, Universitat de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Pontifícia Comillas, Universitat Ramon Llull i Universitat de Deusto.
I les comunitats autònomes amb un nombre més elevat d'indicadors de més rendiment són Navarra, Catalunya i el País Basc.
La dotzena edició d'aquesta classificació ha analitzat 82 universitats de l'Estat espanyol, 30 àmbits de coneixement i 3.454 titulacions.