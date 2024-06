Segons el Ranking CYD 2024, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) continua destacant en recerca i manté la mateixa valoració que en l'edició anterior. Aquesta classificació, que avalua les universitats espanyoles amb indicadors de rendiment, atorga a la UOC 4 indicadors de rendiment alt (la màxima puntuació) en recerca. Amb una mirada global als resultats obtinguts en aquest rànquing, s'observa que la UOC obté un total de 36 indicadors de rendiment, 11 dels quals equivalen a la màxima puntuació. L'onzena edició d'aquesta classificació ha analitzat 81 universitats de l'Estat espanyol, 30 àmbits de coneixement i 3.407 titulacions.

Els 4 indicadors de rendiment alt en recerca són per professor, impacte normalitzat de les publicacions, publicacions altament citades i trams d'investigació. També obté 4 indicadors de rendiment mitjà en fons externs d'investigació liquidats, fons externs d'investigació captats, publicacions en obert i postdoctorats.

Aquesta fita reflecteix l'aposta de la Universitat per la recerca i la innovació, que duen a terme més de 500 investigadors i investigadores, articulats en més de 50 grups de recerca entorn dels set estudis de la UOC, 1 programa de recerca en aprenentatge en línia (l'e-Learning Research), 2 centres de recerca (l'Internet Interdisciplinary Institute [IN3 ] i l'eHealth Center) i 1 escola de doctorat. A més, la UOC impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

La UOC també aconsegueix 3 indicadors de rendiment alt en l'àmbit de l'ensenyament i l'aprenentatge, igual que en l'edició anterior. Concretament, té la màxima puntuació en la taxa d'èxit i en el percentatge d'estudiants d'altres comunitats autònomes de grau i de màster. També obté 2 indicadors de rendiment mitjà en la taxa de rendiment de grau i de màster.

Pel que fa a l'orientació internacional, la UOC rep 3 indicadors de rendiment alt (1 menys que en l'edició anterior): professorat estranger, tesis doctorals d'estudiantat estranger i publicacions internacionals. També obté 2 indicadors de rendiment mitjà (1 més que fa un any) en pràctiques a l'estranger i titulacions de grau impartides en llengua estrangera.

Finalment, en l'àmbit de la transferència de coneixement, la UOC obté 1 indicador de rendiment alt (1 menys que l'edició passada) en ingressos per formació contínua i 5 indicadors de rendiment mitjà (2 més que en l'edició anterior) en empreses derivades (spin-offs), publicacions amb empreses, patents concedides per professor, fons privats liquidats i ingressos per llicències.

El Ranking CYD analitza també la contribució de les universitats al desenvolupament regional. En aquest àmbit, la UOC obté 3 indicadors de rendiment mitjà (igual que en l'edició passada) en publicacions regionals, publicacions amb empreses regionals i fons d'investigació regionals.