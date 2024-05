La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és la sisena millor universitat de menys de cinquanta anys de l'Estat espanyol, segons el Young University Ranking 2024 de la revista britànica especialitzada en educació Times Higher Education (THE). En la classificació mundial, la UOC se situa entre les 200 millors universitats joves del món; concretament, ocupa el lloc 198.

Per tal d'analitzar el nivell d'excel·lència de l'ensenyament superior, aquest rànquing avalua les cinc àrees següents de les universitats: docència, qualitat de la recerca, entorn de la recerca, orientació internacional i indústria. En el cas de la UOC, els resultats obtinguts en cadascuna d'aquestes àrees són els següents: 23,6 en docència, 74,4 en qualitat de la recerca, 27,5 en entorn de la recerca, 51 en orientació internacional i 29,7 en indústria.

A escala estatal, les cinc universitats que precedeixen la UOC són la Universitat Pompeu Fabra (28è. lloc), la Universitat Rovira i Virgili (112è.), la Universitat del País Basc (124è.), la Universitat de Girona (189è.) i la Universitat Ramon Llull (194è.).

A escala mundial, encapçalen la llista d'universitats joves la Universitat de Tecnologia de Nanyang de Singapur, la Universitat París Ciències i Lletres de França i la Universitat de Ciència i Tecnologia de Hong Kong.