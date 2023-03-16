La UOC es la mejor universidad en línea de España, según el U-Ranking 2025 de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Le siguen la UNED, la UDIMA, la UNIR y la VIU en el ranking de rendimiento. Si nos fijamos en el conjunto de universidades analizadas, ya sean presenciales o en línea, el U-Ranking 2025 sitúa a la UOC en el cuarto mejor grupo del Estado. Además, esta clasificación también destaca la inserción laboral del estudiantado de la UOC, por encima de la media de universidades del Estado español.

Los indicadores de inserción laboral del U-Ranking 2025 señalan que la UOC se encuentra por encima de la media española, en especial en la tasa de afiliación a la Seguridad Social de los graduados y graduadas de nacionalidad española, con 98,7 puntos en una escala de 100. También destaca al respecto la base mediana de cotización, con 97 puntos, muy por encima de los 82 puntos de la media estatal.

En cuanto a la investigación y la innovación, la clasificación da a la UOC 52 puntos, una cifra muy cercana a los 53,4 puntos de media del resto de universidades españolas. La UOC destaca por encima de la media de universidades en porcentaje de publicaciones en coautorías internacionales, citas por documento, documentos científicos por PDI doctor, patentes por PDI doctor y recursos públicos competitivos por PDI doctor.

En cuanto a la docencia, la UOC obtiene 57 puntos, mientras que la media de universidades obtiene 77,8. Los ámbitos en los que destaca por encima de la media de universidades españolas son la tasa de éxito, el PDI doctor por PDI y la tasa de fidelización.

La XIII edición del U-Ranking ha analizado 72 universidades (todas las públicas y 24 privadas).