U-Ranking 2025: la UOC és la millor universitat en línia d'EspanyaLa inserció laboral de l'estudiantat de la UOC està per sobre de la mitjana d'universitats de l'Estat
La UOC és la millor universitat en línia d'Espanya, segons l'U-Ranking 2025 de la Fundació BBVA i l'Institut Valencià de Recerques Econòmiques (IVIE, per les sigles en castellà). La segueixen la UNED, la UDIMA, la UNIR i la VIU en el rànquing de rendiment. Si ens fixem en el conjunt d'universitats analitzades, ja siguin presencials o en línia, l'U-Ranking 2025 situa la UOC en el quart millor grup de l'Estat. A més, aquesta classificació també destaca la inserció laboral de l'estudiantat de la UOC, per sobre de la mitjana d'universitats de l'Estat espanyol.
Els indicadors d'inserció laboral de l'U-Ranking 2025 assenyalen que la UOC es troba per sobre de la mitjana espanyola, en especial en la taxa d'afiliació a la Seguretat Social dels graduats i graduades de nacionalitat espanyola, amb 98,7 punts en una escala de 100. També en destaca la base mitjana de cotització, amb 97 punts, molt per sobre dels 82 punts de la mitjana estatal.
Pel que fa a la investigació i la innovació, la classificació dona a la UOC 52 punts, una xifra molt propera als 53,4 punts de mitjana de la resta d'universitats espanyoles. La UOC destaca per sobre de la mitjana d'universitats en percentatge de publicacions en coautories internacionals, cites per document, documents científics per PDI doctor, patents per PDI doctor i recursos públics competitius per PDI doctor.
Quant a la docència, la UOC obté 57 punts, mentre que la mitjana d'universitats n'obté 77,8. Els àmbits en què destaca per sobre de la mitjana d'universitats espanyoles són la taxa d'èxit, el PDI doctor per PDI i la taxa de fidelització.
La XIII edició de l'U-Ranking ha analitzat 72 universitats (totes les públiques i 24 privades).