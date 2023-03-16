Mejorar las habilidades lectoras a través de un videojuego

El primer producto de Language4Kids se llama PICOFON y consiste en un videojuego enfocado a mejorar la conciencia fonológica de niños de entre tres y siete años, una habilidad indispensable para el aprendizaje de la lectura. "La conciencia fonológica es la capacidad de manipular las estructuras sonoras que conforman las palabras, como las sílabas o los sonidos, y trabajarla es muy importante para el aprendizaje de la lectura", explica Andreu.

El juego incorpora herramientas de inteligencia artificial, como el reconocimiento de voz y de movimientos corporales, e incluye elementos lúdicos y narrativos para que los niños se diviertan con la práctica de habilidades fonológicas, como la identificación y segmentación de sílabas y sonidos. El juego ajusta el nivel de dificultad de las tareas a la progresión y el grado de aprendizaje del niño. Asimismo, le proporciona recompensas y un retorno (feedback) inmediato para mantener su motivación.

El programa está pensado, por ejemplo, para niños con dificultades lectoras, con trastorno del desarrollo del lenguaje, con dislexia o con disgrafía, pero también puede apoyar al resto de los alumnos a mejorar sus habilidades lectoras.

"PICOFON se distingue por su flexibilidad y personalización, y permite a educadores y logopedas adaptar las actividades según el trabajo del niño. Además, estamos trabajando en un modelo de inteligencia artificial adaptativa, que ajusta las actividades basándose en datos de aprendizaje, lo que permite ofrecer una experiencia personalizada y optimizar los resultados. Su uso contribuye tanto al rendimiento académico como al bienestar emocional de los niños", afirma Luis Esteban Peñaherrera, especialista en proyectos digitales en el sector educativo (EdTech), cofundador de la empresa derivada y responsable tecnológico del proyecto, además de estudiante de doctorado en el ámbito de la neurociencia y los desórdenes del lenguaje en el GRECIL.

La primera versión del producto se ha diseñado para el aprendizaje en catalán. En una segunda etapa, seadaptará al español. En los próximos meses, los investigadores llevarán a cabo un estudio para evaluar su efectividad. Posteriormente, se desarrollará la versión para dispositivos móviles, que utilizará tecnología táctil.

Un producto único por su complejidad y alcance

Actualmente, no hay ningún juego educativo para el trabajo de la conciencia fonológica con las características de PICOFON que cuente con un número de palabras tan elevado (1.400) y que incorpore las funcionalidades y las tecnologías punteras del videojuego creado por la UOC. "No hay otro producto con esta complejidad en el mercado", explica Andreu. "Su desarrollo tecnológico, con un sistema de reconocimiento de voz que permite al sistema identificar las palabras que dicen los niños, también es altamente innovador", añade.

Los impulsores de Language4Kids creen que el juego está destinado a convertirse en una herramienta habitual para el apoyo a la lectura en escuelas y en centros de profesionales como pedagogos, logopedas y neuropsicólogos, pues actualmente existe un vacío en este campo, tanto en Cataluña como en España, así como en América Latina. "Actualmente, el trabajo de la conciencia fonológica no se realiza de forma estructurada ni exhaustiva, por lo que creemos que PICOFON tendrá un impacto muy positivo en el aprendizaje lector de muchos niños", asegura el investigador.

En cuanto a sus aplicaciones, en el futuro podría adaptarse a otro tipo de usuarios con problemas de lenguaje, como personas con afasia provocada por un ictus u otros trastornos del lenguaje. Sin embargo, para ello deberían hacerse nuevos estudios de efectividad. Según explica Peñaherrera, "las tecnologías integradas en el juego, como el reconocimiento de voz y el aprendizaje adaptativo, permitirían desarrollar actividades específicas para la rehabilitación del lenguaje en adultos y explorar nuevas aplicaciones terapéuticas".

El equipo también prevé la adaptación del juego en el futuro a idiomas como el inglés o el mandarín, debido a su gran potencial, así como la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos con otras habilidades del lenguaje, como la conciencia morfológica o el vocabulario.

Esta investigación contribuye al objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 4, educación de calidad.