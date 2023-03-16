La UOC crearà una spin-off de tecnologies educatives per ajudar infants amb trastorns del llenguatgeLanguage4Kids convertirà la recerca del GRECIL en programes educatius digitals innovadors
El primer producte, el videojoc PICOFON, es llançarà al mercat pròximament
Diversos estudis mostren que menys d'una quarta part dels alumnes de primària aconsegueix un nivell òptim de lectura (Bravo et al., 2002). A més, el 23 % dels joves de quinze anys tenen un baix rendiment en comprensió lectora (INEE, 2019). Aquestes mancances tenen un impacte important des del punt de vista social i econòmic, i reflecteixen la necessitat de dissenyar estratègies i eines per millorar aquestes habilitats. El grup de recerca en Cognició i Llenguatge (GRECIL) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) impulsa Language4Kids, una empresa derivada (spin-off) per desenvolupar solucions educatives que donin suport als infants en el desenvolupament del llenguatge oral i escrit per mitjà de tecnologies innovadores com la intel·ligència artificial, el reconeixement de veu i el moviment corporal.
Llorenç Andreu, investigador principal del GRECIL i responsable científic de l'empresa derivada, explica que "aquest projecte serà la culminació de diverses recerques que hem dut a terme al nostre grup i que ens permetràcomercialitzar programes d'intervenció basats en l'evidència científica i equipats amb tecnologies innovadores". La creació de l'empresa serà possible gràcies al finançament rebut per l'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya, que ha concedit 84.000 euros al projecte en el marc de la convocatòria Innovadors.
“Amb el videojoc Picofon treballem la consciència fonològica, clau per aprendre a llegir”
Millorar les habilitats lectores per mitjà d'un videojoc
El primer producte de Language4Kids s'anomena PICOFON i consisteix en un videojoc enfocat a millorar la consciència fonològica d'infants d'entre tres i set anys, una habilitat indispensable per a l'aprenentatge de la lectura. "La consciència fonològica és la capacitat de manipular les estructures sonores que formen les paraules, com ara les síl·labes o els sons, i és molt important treballar-la per a l'aprenentatge de la lectura", explica Andreu.
El joc incorpora eines d'intel·ligència artificial, com ara el reconeixement de veu i de moviments corporals, i inclou elements lúdics i narratius perquè els infants es diverteixin amb la pràctica d'habilitats fonològiques, com ara la identificació i la segmentació de síl·labes i sons. El joc ajusta el nivell de dificultat de les tasques a la progressió i el grau d'aprenentatge de l'infant. Així mateix, li proporciona recompenses i un retorn (feedback) immediat perquè mantingui la motivació.
El programa està pensat, per exemple, per a infants amb dificultats lectores, amb trastorn del desenvolupament del llenguatge, amb dislèxia o amb disgrafia, però també pot ajudar la resta d'alumnes a millorar les habilitats lectores.
"PICOFON es distingeix per la flexibilitat i la personalització, i permet a educadors i logopedes adaptar les activitats segons la feina de l'infant. A més, treballem en un model d'intel·ligència artificial adaptativa, que ajusta les activitats basant-se en dades d'aprenentatge, fet que permet oferir una experiència personalitzada i optimitzar els resultats. Aquest joc contribueix tant al rendiment acadèmic com al benestar emocional dels infants", afirma Luis Esteban Peñaherrera, especialista en projectes digitals en el sector educatiu (EdTech), cofundador de l'empresa derivada i responsable tecnològic del projecte, a més d'estudiant de doctorat en l'àmbit de la neurociència i els desordres del llenguatge del GRECIL.
La primera versió del producte s'ha dissenyat per a l'aprenentatge en català. En una segona etapa, s'adaptarà al castellà. Els pròxims mesos, els investigadors duran a terme un estudi per avaluar l'efectivitat del joc. Posteriorment, es desenvoluparà la versió per a dispositius mòbils, que farà servir tecnologia tàctil.
Un producte únic quant a complexitat i abast
Actualment, no hi ha cap joc educatiu per treballar la consciència fonològica amb les característiques de PICOFON que disposi d'un nombre de paraules tan elevat (1.400) i que incorpori les funcionalitats i les tecnologies capdavanteres del videojoc creat per la UOC. "No hi ha cap altre producte amb aquesta complexitat en el mercat", explica Andreu. "El seu desenvolupament tecnològic, amb un sistema de reconeixement de veu que permet al sistema identificar les paraules que diuen els infants, també és altament innovador", afegeix.
Els impulsors de Language4Kids pensen que el joc està destinat a esdevenir una eina habitual per al suport a la lectura en escoles i en centres de professionals com ara pedagogs, logopedes i neuropsicòlegs, perquè actualment hi ha un buit en aquest camp, tant a Catalunya com a Espanya, però també a l'Amèrica Llatina. "Actualment, la consciència fonològica no es treballa des d'un punt de vista estructurat i exhaustiu, de manera que pensem que PICOFON tindrà un impacte molt positiu en l'aprenentatge lector de molts infants", assegura l'investigador.
Quant a les seves aplicacions, en el futur es podria adaptar a una altra mena d'usuaris amb problemes de llenguatge, com ara persones amb afàsia provocada per un ictus o altres trastorns del llenguatge. No obstant això, caldria fer nous estudis d'efectivitat per aconseguir-ho. D'acord amb el que explica Peñaherrera, "les tecnologies integrades en el joc, com ara el reconeixement de veu i l'aprenentatge adaptatiu, permetrien fer activitats específiques per a la rehabilitació del llenguatge en adults i explorar noves aplicacions terapèutiques".
L'equip també preveu l'adaptació del joc en el futur a idiomes com l'anglès o el mandarí, gràcies al gran potencial que té, així com la possibilitat de dur a terme nous projectes amb altres habilitats del llenguatge, com la consciència morfològica o el vocabulari.
Aquesta activitat contribueix a l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4, educació de qualitat.
UOC R&I
La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.
Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).
A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Els objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.
Projecte TED2021-131084B-I00 de recerca finançat per: