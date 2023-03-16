Un aspecto quizás no tan conocido de la UOC es desarrollar el talento de las empresas, y lo hace a través de UOC Corporate. Creada hace diez años, es el área que trabaja con las organizaciones, les hace formaciones a medida, y las ayuda a ser más competitivas e innovadoras en un entorno global. Un caso de éxito en el desarrollo del talento interno de las empresas es la colaboración que UOC Corporate y CaixaBank mantienen desde hace seis años con el programa Principles of International Banking in Practice, diseñado por el área In-Company.

Noemí Núria Ordóñez, responsable de Corporate & Investment Banking Solutions en CaixaBank, explica que su entidad apuesta "firmemente" por programas como este, desarrollados con UOC Corporate "para potenciar el talento interno, ayudando a nuestros equipos a afrontar nuevos retos, como el liderazgo en entornos internacionales y la comunicación intercultural". "Este tipo de iniciativas", afirma, "no solo refuerzan sus habilidades, sino que también impulsan una visión estratégica de largo plazo en toda la organización. Y esto es especialmente importante para equipos como los de Corporate & Investment Banking, que se mueven en un mercado global muy competitivo y especializado", concluye.

Por su parte, Jordi Gutiérrez, director de UOC Corporate, añade que el programa con CaixaBank "es un buen ejemplo del tipo de soluciones que desarrollamos en UOC Corporate, que son una combinación de hard skills y soft skills, es decir, de conocimientos técnicos y de habilidades más competenciales orientadas a un reto de negocio, como el trabajo en equipo y la comunicación".

Gutiérrez añade que "nuestras soluciones son diferenciales en tres ámbitos principales". El primero es "la personalización: las soluciones están muy adaptadas a la realidad del negocio de las empresas, a su sector y a la problemática en concreto". En segundo lugar, "los contenidos son de muy buena calidad, relevantes, útiles y acreditados por la universidad". Y, finalmente, "la metodología de dinamización es innovadora, en el sentido de que incorpora métodos en línea, presenciales, gamificación, realidad inmersiva, etc.", concluye.