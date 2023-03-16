La col·laboració entre UOC Corporate i CaixaBank, exemple del desenvolupament del talent intern de les empresesFa sis anys que la UOC, a través de UOC Corporate, dissenya formacions a mida per a professionals de CaixaBank Internacional
Un aspecte potser no tan conegut de la UOC és desenvolupar el talent de les empreses, i ho fa a través de UOC Corporate. Creada fa deu anys, és l'àrea que treballa amb les organitzacions, els fa formacions a mida, i les ajuda a ser més competitives i innovadores en un entorn global. Un cas d'èxit en el desenvolupament del talent intern de les empreses és la col·laboració que UOC Corporate i CaixaBank mantenen des de fa sis anys amb el programa Principles of International Banking in Practice, dissenyat per l'àrea In-Company.
Noemí Núria Ordóñez, responsable de Corporate & Investment Banking Solutions a CaixaBank, explica que la seva entitat aposta "fermament" per programes com aquest, desenvolupats amb UOC Corporate "per potenciar el talent intern, ajudant els nostres equips a afrontar nous reptes, com el lideratge en entorns internacionals i la comunicació intercultural". "Aquest tipus d'iniciatives", afirma, "no tan sols reforcen les seves habilitats, sinó que també impulsen una visió estratègica de llarg termini en tota l'organització. I això és especialment important per a equips com els de Corporate & Investment Banking, que es mouen en un mercat global molt competitiu i especialitzat", conclou.
Per la seva banda, Jordi Gutiérrez, director de UOC Corporate, afegeix que el programa amb CaixaBank "és un bon exemple del tipus de solucions que desenvolupem a UOC Corporate, que són una combinació de hard skills i soft skills, és a dir, de coneixements tècnics i d'habilitats més competencials orientades a un repte de negoci, com el treball en equip i la comunicació".
Gutiérrez afegeix que "les nostres solucions són diferencials en tres àmbits principals". El primer és "la personalització: les solucions estan molt adaptades a la realitat del negoci de les empreses, al seu sector i a la problemàtica en concret". En segon lloc, "els continguts són de molt bona qualitat, rellevants, útils i acreditats per la Universitat". I, finalment, "la metodologia de dinamització és innovadora, en el sentit que incorpora mètodes en línia, presencials, gamificació, realitat immersiva, etc.", conclou.
Aquesta col·laboració és també un exemple del valor de les aliances estratègiques entre universitats i empreses, tal com en donen fe els deu anys de vida de UOC Corporate, que ha col·laborat amb més de 600 organitzacions de diferents sectors, ha produït més de 8.000 hores de continguts multimèdia i ha format més de 23.000 professionals.