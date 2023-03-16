La octava Jornada Almanzora Comparte, que organizan la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y el ayuntamiento de Bacares (Almería), se celebrará el próximo 22 de mayo en el salón del Hotel Las Fuentes del municipio almeriense con el reto "Cómo mejorar la actividad económica, social y cultural de la Comarca". Como en todas sus ediciones anteriores, el encuentro busca compartir experiencias, generar sinergias e identificar oportunidades y propuestas de mejora para la comarca y la provincia de Almería. El acto de presentación de la nueva edición se ha desarrollado en la Subdelegación del Gobierno con la presencia del subdelegado, José María Martín, la alcaldesa de Bacares, Encarna Zaguirre, la profesora y vicedecana de Alianzas, Comunidad y Cultura de los Estudios de Ciencias de la Información de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Sandra Sanz, y el responsable de proyectos en alianzas del Vicerrectorado de Alianzas, Comunidad y Cultura de la UOC, Miguel Ángel García.

Este año, la jornada se centrará en cinco ejes temáticos: ‘Turismo y cultura’, ‘Despoblación y reto demográfico’, ‘Formación e industria’, ‘Agricultura y ganadería’ y ‘Sostenibilidad y economía circular’, y, de la mano del equipo de Alianzas de la UOC, se ha propuesto impulsar la comunidad transformadora.

Martín ha querido destacar en la presentación que “la comarca del Almanzora sea un año más el destino para la celebración de esta jornada que persigue entre sus objetivos analizar y debatir sobre medidas e iniciativas que reduzcan el desequilibrio territorial y a la vez generar oportunidades emprendedoras en el ámbito rural”. Además, el subdelegado ha subrayado “que una edición más la UOC siga apostando por Almería, por la dinamización de nuestro territorio teniendo como base la experiencia de las empresas asentadas en la zona, a las administraciones y la dinámica hackathon como dinámica para intercambiar experiencias”. Por este motivo, ha animado a los vecinos del Valle del Almanzora a participar en esta jornada que tendrá lugar el jueves de la próxima semana “en un enclave único como es el municipio de Bacares”.

Precisamente la alcaldesa de este municipio ha agradecido la elección de Bacares para la octava edición de Almanzora Comparte. Para esta localidad, ha afirmado Zaguirre, “es una oportunidad única para dar a conocer que el mundo rural existe y para compartir experiencias que ayuden a fijar a la población y a la vez para promocionar lo mejor de nuestro municipio así como sus principales sectores productivos”.

“Después de ocho ediciones, Almanzora Comparte va a crecer y evolucionar hacia lo que en la UOC hemos denominado una comunidad transformadora”, explica Sandra Sanz, profesora y vicedecana de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, que añade que “el objetivo es consolidar el compromiso y el sentimiento de pertinencia generados entre los participantes, durante casi una década, en una comunidad de conocimiento compartido e innovación perdurable en el tiempo”. Según Sanz, “ya no nos limitaremos a organizar una jornada anual, sino que propiciaremos el trabajo y el aprendizaje colaborativo durante todo el año a través de distintas iniciativas y actividades”.

Un formato participativo e innovador

Miguel Ángel García, responsable de proyectos en alianzas del Vicerrectorado de Alianzas, Comunidad y Cultura, subraya: “desde nuestro vicerrectorado que coordinará el programa de Comunidades transformadoras, la Jornada Almanzora Comparte se ha convertido en un caso de éxito y buenas prácticas que nos ha permitido experimentar a través de las sucesivas ediciones en el que debe ser”.

En cuanto al programa, se iniciará con una bienvenida institucional, una presentación de la Jornada y una explicación de la dinámica que se seguirá a lo largo del día a cargo de la propia profesora Sanz y el conector de personas, territorios y proyectos de La Factoría Lúdica Berna Ciudad.

La dinámica de la Hackathon

Como en años anteriores, en las sesiones de trabajo se utilizará la dinámica de la Hackathon, un concepto que mezcla los conceptos "hacker" y "maratón", en los que destaca la puesta en común de experiencias para lograr un reto con la finalidad de estimular la creatividad, el trabajo en equipo, la innovación y el aprendizaje.

La dinámica de estas actividades consiste en disponer a los participantes en grupos y, una vez planteado el reto, trabajar juntos, aprender y colaborar entre ellos y con los otros equipos, de manera que se establezcan sinergias mediante un sistema de “polinización”.

La novedad de esta edición es que, en vez del design thinking, se utilizará el game thinking, una evolución del anterior que se lleva a cabo a través del juego con fichas de Lego a cargo de Berna Ciudad, experto en LSP (LEGO SERIOUS PLAY) y game thinking.

La Jornada se cerrará con una visita guiada a la localidad de Bacares, una presentación y discusión de las distintas propuestas que hayan surgido a lo largo del día, y una sesión final abierta al público en la que se entregarán premios a aquellas propuestas que hayan destacado por su carácter innovador, integrador o por su impacto social.