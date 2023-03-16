La violencia económica es el conjunto de prácticas que restringen la autonomía material: control de ingresos y gastos, impedimentos para trabajar, desvío o retención de recursos del patrimonio común y elusión de obligaciones económicas (por ejemplo, impago de pensiones).

La invisibilidad de este tipo de violencia deriva de dependencias normalizadas o decisiones administrativas del hogar. La economista Elisabet Ruiz Dotras (DigiBiz), el penalista Oriol Martínez Sanromà (VICRIM) y la criminóloga Laura Arantegui Arràez (VICRIM) —los tres, expertos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)— perfilan señales, pruebas y reparaciones de la violencia económica contra las mujeres.

Las cifras de la Fundación Nantik Lum señalan que, a diario, en torno a un 12 % de las mujeres son víctimas de violencia económica en España. Por su parte, las encuestas y estadísticas de UN Women muestran que la violencia económica contra las mujeres afecta a una de cada tres a escala global y suele ir acompañada de violencia física y sexual, por lo que hay que abordarla como parte de una respuesta integral. En Cataluña, la detección de la violencia económica todavía es escasa, lo que dificulta las políticas públicas para erradicarla.

En España existe un marco general contra la violencia de género (Ley Orgánica 1/2004), pero el reconocimiento explícito de la violencia económica es desigual: algunas comunidades autónomas la definen y hay sentencias que consideran el impago de pensiones como violencia económica, pero falta homogeneidad en su tipificación penal y en los protocolos específicos de actuación en todos los ámbitos.

Las parejas que son víctimas de violencia económica sufren una pérdida de autonomía y, por lo tanto, dependencia, lo que limita su capacidad para salir de una relación abusiva. También están en riesgo económico y de pobreza, al tener menos acceso a empleo, ahorro y protección social. Por último, esta situación afecta a la salud mental y física, ya que genera niveles altos de estrés, ansiedad, depresión y otros efectos que incrementan la demanda de servicios sociales y sanitarios. Estas consecuencias refuerzan la necesidad de que el sistema de protección las reconozca, así como de disponer de redes de acompañamiento financiero.

Señales y prevención: del control de contraseñas a la educación financiera

Ruiz Dotras describe un patrón progresivo de control que erosiona la autonomía financiera presente y futura. Entre las señales de alarma, sitúa la inducción a dejar el empleo o a reducir jornada, la desvalorización sistemática del salario de la mujer, el aislamiento de su entorno laboral y la concentración de contraseñas y decisiones financieras en una sola persona. También identifica la exigencia de justificar cada gasto y la ausencia de espacio económico individual como indicadores clave. Estas dinámicas suelen preceder a actos objetivables, como aperturas de crédito en nombre de la víctima, transferencias patrimoniales bajo presión o traspasos no consentidos desde cuentas compartidas.

En la contratación bancaria, Ruiz Dotras propone la verificación reforzada de comprensión cuando firma una sola parte —asegurarse de que quien asume la deuda entiende el importe, el interés, los plazos, la responsabilidad y las consecuencias del impago— y, si hay indicios de manipulación, aplazar la firma y atender de forma separada a la titular. En el ámbito doméstico, recomienda una vía doble: por un lado, una cuenta común para gastos familiares, y por el otro, cuentas individuales para preservar decisiones sin auditorías cotidianas de la pareja.

Como medida estructural, la profesora de la UOC defiende automatizar el pago de pensiones (alimenticia o compensatoria) mediante órdenes de cargo preferentes en la entidad bancaria, similares a las de una hipoteca o un tributo, para impedir que el dinero se use como coerción tras la ruptura.