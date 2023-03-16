El miércoles 29 de octubre tendrá lugar el acto inaugural de la segunda edición del Festival de Vida al Final de la Vida, un evento que pretende abordar la muerte desde perspectivas muy diversas y que tiene como objetivo principal romper tabúes y aportar a las personas herramientas e información que les permitan vivir mejor. El Festival está coorganizado por The Care Lab , la Fundación Víctor Grífols i Lucas, la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y Pobles que Cuiden, con la participación de Fundación La Caixa, y con la colaboración de más de 20 empresas e instituciones públicas y privadas.

El Vida al Final de la Vida no es un festival convencional: ha programado más de cuarenta actividades culturales de divulgación y concienciación para desestigmatizar la muerte y romper prejuicios que giran a su alrededor. La primera edición se celebró en mayo de 2024 y la segunda arranca en noviembre de 2025, con actividades distribuidas en diferentes puntos de Cataluña que se prolongarán hasta mayo de 2026 para dar espacio a proyectos de más larga duración.

En esta segunda edición, el Festival de Vida al Final de la Vida aspira a ir más allá de la conversación; por ello, la programación ha sido concebida para ofrecer recursos, espacios y herramientas que ayuden a las personas a prepararse, a hacerse preguntas y a compartir cómo quieren vivir la vida al final de la vida. Entre las actividades que se llevarán a cabo, se pueden encontrar propuestas relacionadas con el arte, performances en la calle, teatro, cine, exposiciones, formaciones y talleres o cata de vinos, entre otras.

Se pretende fomentar el debate ético y social en torno al final de la vida y diferentes temáticas de relevancia, como son una muerte digna y las nuevas leyes sobre voluntades anticipadas, los cuidados paliativos y el acompañamiento al final de la vida, el duelo y la educación, la pedagogía de la muerte, el arte y la espiritualidad, entre otras. El Festival hará divulgación sobre datos relevantes para la sociedad y dará visibilidad a buenas prácticas y carencias del sector que fomenten la reflexión. Asimismo, incentivará que las personas puedan reflexionar y hablar con su entorno sobre sus preferencias, necesidades y preocupaciones en torno al final de la vida.

Formamos parte de una sociedad a la que todavía le cuesta hablar de la muerte, ya que nos da miedo, nos incomoda y nos conecta con el dolor y la incertidumbre. Pero cuando hay que afrontarla, con frecuencia ya es demasiado tarde para hacerse preguntas, expresar deseos o tomar decisiones. Para los organizadores del Festival, "no se trata solo de hablar de la muerte, sino de dar el primer paso para afrontarla. Eso significa informarnos, formarnos, decidir y compartir cómo queremos vivir el último tramo de nuestra vida. Cuando nos preparamos, nos hacemos preguntas, escuchamos y compartimos, nos cuidamos mejor".

Las primeras actividades del Festival Vida al Final de la Vida

- ¿Qué canción querrías en tu funeral?

29 de octubre de 18 h a 19 h. Rambla de Cataluña, 37. Barcelona (enfrente de la Casa del Libro)

Desde el Festival Vida al Final de Vida queremos saber qué canción querrías escuchar en tu funeral. Por este motivo, hemos diseñado un espacio en la calle donde un músico tocará las canciones que los transeúntes elijan para el día de su despedida. Además, hemos abierto una lista de Spotify en la que cualquier persona puede subir la pieza musical que le gustaría que sonara en su funeral.

- Cuando la literatura habla de la muerte, aprendemos a vivir

29 de octubre a las 19 h. Rambla de Cataluña, 37. Barcelona (Casa del Libro)

La literatura puede inspirarnos a mirar la muerte de distintas formas y, al mismo tiempo, puede ayudarnos a vivir con mayor plenitud. Obras como La mort de l'altre, de Teresa Ibars, El libro de la buena muerte, de Xusa Serra, y ¿Así es la muerte? , de Ellen Duthie y Anna Juan Cantavella, nos demuestran que la escritura es un espacio seguro para explorar la fragilidad humana y el duelo. Organizamos un diálogo con las tres autoras que servirá como pistoletazo de salida de la segunda edición del festival.



- Vida a la fi

1 de noviembre a las 12 h. Plaza de la Virreina. Barcelona (Gràcia)

La muerte se ha convertido en un tabú que no nos permite aprender de los ciclos ni mirar de frente lo que nos constituye. Pensamos que la esquivamos a través de la negación, pero lo único que conseguimos es vivir de espaldas a la urgencia de estar vivos. Esta performance en la calle propone acompañar, denominar y atravesar la propia finitud como forma de reconocimiento y de cuidado colectivo. Mediante el humor y la sensibilidad de Pallapupas y Acts of Liberation, te ofrecemos una oportunidad para reflexionar sobre la vida cuando se aproxima a su último capítulo.

- Cinefórum virtual sobre el duelo en la adolescencia

3 de noviembre

Los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC organizan un nuevo cinefórum virtual vinculado al festival. Se proyectará la película Close, de Lukas Dhont, y se hará un debate virtual sobre la amistad, la vulnerabilidad y el duelo en la adolescencia y sobre el silencio y el impacto del suicidio en las relaciones afectivas. La sesión será dinamizada por Belén Jiménez, psicóloga especializada en duelo y profesora e investigadora de la UOC.



- Pódcast Hablemos de la muerte

Este pódcast es una conversación plural sobre el hecho de morir, acompañar y recordar. Cada episodio es un encuentro inesperado entre personas muy variadas: psicólogos, artistas, jóvenes, profesionales de la salud, antropólogos o payasos. Cada participante aporta su experiencia, sus preguntas y su forma de ver el mundo de la muerte.

El primer episodio, titulado "Veus noves per al fet de morir?", ya está publicado, y hace una reflexión sobre cómo vivimos la muerte en sociedades que niegan el dolor y han perdido sus rituales. Se propone reapropiarnos del hecho de morir con creatividad, resistir al individualismo y reimaginar formas comunitarias de despedida. Belén Jiménez es la moderadora de una conversación con Martín Correa-Urquiza, antropólogo experto en salud y salud mental colectiva y profesor de la Universitat Rovira i Virgili, y Ángela Rosales , fundadora de Pallapupas, entidad que utiliza el humor y el teatro para acompañar a pacientes, familias y profesionales en contextos de enfermedad.