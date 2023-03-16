Torna Vida al Final de la Vida, el festival que trenca tabús sobre la mort

Torna Vida al Final de la Vida, el festival que trenca tabús sobre la mortCelebra la seva segona edició amb més de 40 activitats que promouen el debat i la reflexió al voltant del final de la vida
S’inclouen propostes relacionades amb l’art, performances al carrer, teatre i cinema, exposicions, formacions i tallers, o tast de vins, entre d’altres
El dimecres 29 d'octubre tindrà lloc l'acte inaugural de la segona edició del Festival de Vida al Final de la Vida, un esdeveniment que pretén abordar la mort des de perspectives molt diverses i que té com a objectiu principal trencar tabús i aportar a les persones eines i informació que els permetin viure millor. El Festival està coorganitzat per The Care Lab, la Fundació Víctor Grífols i Lucas, la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Pobles que Cuiden, amb la participació de Fundació La Caixa, i amb la col·laboració de més de 20 empreses i institucions públiques i privades.
El Vida al Final de la Vida no es un festival convencional: ha programat més de quaranta activitats culturals de divulgació i conscienciació per desestigmatitzar la mort i trencar prejudicis que giren al seu voltant. La primera edició es va celebrar el maig de 2024 i la segona arrenca el novembre de 2025, amb activitats distribuïdes en diferents punts de Catalunya que s'allargaran fins al maig de 2026 per donar espai a projectes de més llarga durada.
En aquesta segona edició, el Festival de Vida al Final de la Vida aspira a anar més enllà de la conversa; per això, la programació ha estat concebuda per oferir recursos, espais i eines que ajudin les persones a preparar-se, a fer-se preguntes i a compartir com volen viure la vida al final de la vida. Entre les activitats que es duran a terme, s'hi poden trobar propostes relacionades amb l'art, performances al carrer, teatre, cinema, exposicions, formacions i tallers o tast de vins, entre d'altres.
Es pretén fomentar el debat ètic i social al voltant del final de la vida i diferents temàtiques de rellevància, com són una mort digna i les noves lleis sobre voluntats anticipades, les cures pal·liatives i l'acompanyament al final de la vida, el dol i l'educació, la pedagogia de la mort, l'art i l'espiritualitat, entre d'altres. El Festival farà divulgació sobre dades rellevants per a la societat i donarà visibilitat a bones pràctiques i mancances del sector que fomentin la reflexió. Així mateix, incentivarà que les persones puguin reflexionar i parlar amb el seu entorn sobre les seves preferències, necessitats i preocupacions al voltant del final de la vida.
Formem part d'una societat a la qual encara li costa parlar de la mort, ja que ens fa por, ens incomoda i ens connecta amb el dolor i la incertesa. Però quan cal afrontar-la, sovint ja és massa tard per fer-se preguntes, expressar desitjos o prendre decisions. Per als organitzadors del Festival, "no es tracta només de parlar de la mort, sinó de fer el primer pas per afrontar-la. Això significa informar-nos, formar-nos, decidir i compartir com volem viure el darrer tram de la nostra vida. Quan ens preparem, ens fem preguntes, escoltem i compartim, ens cuidem millor".
Les primeres activitats del Festival Vida al Final de la Vida
- Quina cançó voldries al teu funeral?
29 d'octubre de 18 h a 19 h. Rambla de Catalunya, 37. Barcelona (davant de la Casa del Llibre)
Al Festival Vida al Final de Vida volem saber quina cançó voldries sentir al teu funeral. Per això, hem dissenyat un espai al carrer on un músic tocarà les cançons que els transeünts triïn per al dia del seu comiat. A més, hem obert una llista de Spotify en què qualsevol persona pot penjar la peça musical que li agradaria que sonés al seu funeral.
- Quan la literatura parla de la mort, aprenem a viure
29 d'octubre a les 19 h. Rambla de Catalunya, 37. Barcelona (Casa del Llibre)
La literatura ens pot inspirar a mirar la mort de diverses maneres i, alhora, ens pot ajudar a viure amb més plenitud. Obres com La mort de l'altre, de Teresa Ibars, El libro de la buena muerte, de Xusa Serra, i És així, la mort?[A1] , d'Ellen Duthie i Anna Juan Cantavella, ens mostren com l'escriptura és un espai segur per explorar la fragilitat humana i el dol. Organitzem un diàleg amb les tres autores[A2] que servirà com a tret de sortida de la segona edició del festival.
1 de novembre a les 12 h. Plaça de la Virreina. Barcelona (Gràcia)
La mort s'ha convertit en un tabú que no ens permet aprendre dels cicles ni mirar de cara el que ens constitueix. Ens pensem que l'esquivem a través de la negació, però l'únic que aconseguim és viure d'esquena a la urgència d'estar vius. Aquesta performance al carrer proposa acompanyar, anomenar i travessar la pròpia finitud com a forma de reconeixement i de cura col·lectiva. Mitjançant l'humor i la sensibilitat de Pallapupas i Acts of Liberation, t'oferim una oportunitat per reflexionar sobre la vida quan s'acosta a l'últim capítol.
- Cinefòrum virtual sobre el dol en l'adolescència
3 de novembre
Els Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC organitzen un nou cinefòrum virtual vinculat al festival. S'hi projectarà la pel·lícula Close, de Lukas Dhont, i hi haurà un debat virtual sobre l'amistat, la vulnerabilitat i el dol en l'adolescència i sobre el silenci i l'impacte del suïcidi en les relacions afectives. La sessió serà dinamitzada per Belén Jiménez, psicòloga especialitzada en dol i professora i investigadora de la UOC.
Aquest pòdcast és una conversa plural sobre el fet de morir, acompanyar i recordar. Cada episodi és una trobada inesperada entre persones molt variades: psicòlegs, artistes, joves, professionals de la salut, antropòlegs o pallassos. Cadascú hi aporta la seva experiència, les seves preguntes i la seva manera de veure el món de la mort.
El primer episodi, titulat "Veus noves per al fet de morir?", ja està publicat, i s'hi fa una reflexió sobre com vivim la mort en societats que neguen el dolor i han perdut els rituals. Es proposa reapropiar-nos del fet de morir amb creativitat, resistir a l'individualisme i reimaginar formes comunitàries d'acomiadament. Belén Jiménez fa de moderadora en una conversa amb Martín Correa-Urquiza, antropòleg expert en salut i salut mental col·lectiva i professor de la Universitat Rovira i Virgili, i Ángela Rosales , fundadora de Pallapupas, entitat que utilitza l'humor i el teatre per acompanyar pacients, famílies i professionals en contextos de malaltia.