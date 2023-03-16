En España, los códigos de conducta y reglamentos internos invasivos, como podrían ser los llamados "contratos de amor" de Estados Unidos —documentos oficiales de Recursos Humanos donde se establecen los límites de la relación en el ámbito laboral— no son legales. "Un código ético o reglamento interno no puede establecer la obligación forzosa y contractual de notificar una relación de pareja", afirma Miguel Arenas, dejando claro que el tope lo fija el artículo 18.1 de la Constitución española, que protege el derecho a la intimidad, y la jurisprudencia constitucional "rechaza explícitamente la existencia de un 'deber genérico de lealtad absoluta' que suponga la sumisión de la vida privada al interés empresarial".

Ahora bien, desde el punto de vista de la organización, un reglamento podría contribuir positivamente, opina Meritxell Beltrán: "Un código de conducta interno podría estar bien para establecer transparencia y velar por que todo el mundo pueda vivir su vida privada sin temor a sufrir repercusiones en la empresa". La experta cree que los departamentos de Recursos Humanos deben avanzarse a ello: "Una de las formas de avanzarnos es hacer encuestas de forma periódica sobre el clima laboral y tomar medidas".

¿Qué pasa cuando la relación es asimétrica o jerárquica?

La gestión por parte de la empresa se complica cuando la relación es asimétrica o jerárquica. La empresa se puede encontrar con problemas a la hora de gestionar posibles favoritismos que obliguen a tener que reubicar a la pareja, sobre todo por los recelos del resto del equipo que pueden surgir. "La confianza de grupo se rompe, obviamente, cuando el equipo cree que la persona que da las órdenes no es objetiva porque tiene una relación sentimental con otra persona del equipo", subraya Meritxell Beltrán. Sobre este aspecto, Miguel Arenas advierte que, si bien se puede reubicar a alguien cuando la cohesión del equipo peligra, el camino lo marca, en este caso, el Estatuto de los Trabajadores (TE): "Para que la reubicación no sea una modificación sustancial, se tiene que ejecutar como movilidad funcional dentro del mismo grupo profesional (art. 39.1 del Estatuto de los Trabajadores), respetando las titulaciones necesarias y la dignidad de la persona trabajadora. Si se excede este límite, se cambia el horario o se alteran cuestiones relevantes, se tiene que tramitar como modificación sustancial (art. 41 del ET), lo que exige razones técnicas u organizativas probadas y otorga a quien trabaja el derecho de rescindir el contrato con indemnización".

Cuando la ruptura lleva al acoso laboral (mobbing)

La ruptura de la relación puede poner a la empresa y a los equipos de recursos humanos en un nuevo escenario retador: la gestión del desamor y el peligro de acoso. Aquí, la relación de pareja puede provocar que el conflicto personal se convierta en un problema laboral grave. Meritxell Beltrán avisa de que "muchos casos de acoso laboral se producen justo después de rupturas amorosas o de una amistad muy fuerte" y afirma que es aquí cuando "la empresa tiene que aplicar los protocolos de prevención de acoso". Sobre esto, Miguel Arenas afirma: "Si la dirección de la organización conoce una dinámica de acoso derivada de la ruptura y no adopta las medidas necesarias para impedirlo, comete una infracción administrativa tipificada como 'muy grave'". La empresa, pues, no se puede desentender del malestar que pueda generarse por una ruptura sentimental y su inacción le puede costar una sanción, tal como se establece en los artículos 8.13 y 8.13 bis de la LISOS (Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social).

Los expertos concluyen que las relaciones sentimentales en el trabajo son una situación inevitable y tratar de prohibirlas no puede hacer nada más que empeorarlas. "Podrás intentar prohibir una relación amorosa, pero esto no evitará que se lleve a cabo, sino que se hará de forma oculta, lo cual es muy peligroso", concluye la profesora Meritxell Beltrán, reiterando que la clave se encuentra en la transparencia voluntaria y la prevención de riesgos psicosociales.