Esta alianza estratégica, enmarcada en el programa Globo Común, facilita el acceso a formación de cuarto nivel con altos estándares internacionales. Dicha iniciativa articula el apoyo de países aliados para potenciar las capacidades de los profesionales locales en diversas áreas del conocimiento. Los interesados podrán postularse a una de las becas hasta las 5:00 p. m. del 18 de junio del año en curso.

Con 30 años de trayectoria, la UOC fue la primera universidad del mundo nativa digital y es hoy un referente en el espacio europeo de educación superior. Su modelo pedagógico, centrado en el estudiante, elimina las barreras del tiempo y del espacio y fomenta el aprendizaje colaborativo mediante una conexión constante entre teoría y práctica.

Sus programas cuentan con el aval de agencias de calidad europeas y españolas, garantizando títulos oficiales con validez internacional. Actualmente, su comunidad global supera los 97.000 estudiantes y 133.000 graduados, posicionándose como una institución que prepara a sus alumnos para los desafíos de la economía global y digital.

Ciencia abierta y compromiso social

Formar parte de la UOC implica integrarse en un ecosistema que transforma el conocimiento en soluciones reales. La universidad lidera la transición hacia la ciencia abierta, asegurando que sus investigaciones sean accesibles, transparentes y generen un impacto social directo. A través de su Oficina de Ciencia Abierta, impulsa la libre circulación del saber para acelerar el desarrollo sostenible, un objetivo compartido con el MINEDEC.

Detalles y beneficios de la beca

Los seleccionados recibirán una bonificación aproximada del 45 % sobre el importe total del programa. La ayuda tendrá una vigencia de hasta seis semestres consecutivos, iniciando en septiembre u octubre de 2026, dependiendo del programa escogido, y extendiéndose hasta el segundo semestre del ciclo 2028-2029.

Requisitos de postulación

Para participar, los candidatos deberán cumplir con los criterios de las bases legales, destacando:

Nacionalidad: Ser ecuatoriano o residir en el país.

Ser ecuatoriano o residir en el país. Exclusiones: No poseer residencia legal en España ni nacionalidad de algún estado miembro de la Unión Europea.

No poseer residencia legal en España ni nacionalidad de algún estado miembro de la Unión Europea. Preselección: Contar con el aval del programa Globo Común y presentar la documentación solicitada por la UOC.

Contar con el aval del programa Globo Común y presentar la documentación solicitada por la UOC. Titulación: Cumplir con los requisitos legales de acceso al posgrado.

Cumplir con los requisitos legales de acceso al posgrado. Compatibilidad: La beca es incompatible con otros descuentos o ayudas económicas externas.

Proceso de postulación

Para iniciar la postulación, deberá rellenar el formulario de esta página. Tras rellenar el formulario de solicitud de beca, recibirá un mensaje con toda la documentación que debe entregar y las fechas clave.

Los beneficiarios deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos legales y los criterios específicos de cada programa antes de formalizar la matrícula. Esto asegura que el perfil del estudiante se alinee con las competencias exigidas para el éxito académico en el máster elegido.

El compromiso del MINEDEC con el futuro del país

El MINEDEC reafirma su misión de transformar la matriz productiva y social del Ecuador mediante el fortalecimiento del talento humano. Al alinearse con una institución de vanguardia como la UOC, el Ministerio busca que los profesionales del país no solo accedan a títulos de cuarto nivel, sino que se especialicen en áreas clave para el desarrollo nacional, bajo un modelo que promueve la autonomía, el pensamiento crítico y la excelencia académica.

Para el Ministerio, esta cooperación es una pieza clave en su estrategia de democratización del conocimiento. El objetivo es dotar a los ciudadanos de herramientas competitivas que les permitan revertir lo aprendido en beneficio de la sociedad ecuatoriana, fomentando una cultura de innovación que sea capaz de responder a los retos globales actuales desde una visión local y comprometida.