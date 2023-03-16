La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universidad Diego Portales (UDP) de Chile han culminado un proyecto de colaboración centrado en el intercambio de conocimiento institucional. El objetivo ha sido asesorar y capacitar a la universidad chilena en la gestión de sus repositorios y en políticas de ciencia abierta. Más allá de los ajustes técnicos, esta alianza ha permitido compartir experiencias para fomentar una gestión del conocimiento más transparente y alineada con el retorno social de la investigación.

El proyecto se ha articulado a través de un programa técnico de acompañamiento dividido en tres ejes estratégicos: la gestión del repositorio institucional, liderada por Rosa Padrós (coordinadora del repositorio de la UOC); un plan de capacitación para investigadores y bibliotecarios en gestión de datos; y el asesoramiento a equipos directivos en políticas de acceso abierto. Bajo la coordinación académica de Alexandre López-Borrull (profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC), la iniciativa ha combinado sesiones de formación online con asesorías personalizadas, permitiendo que la UDP adapte las mejores prácticas internacionales de la UOC a su propio contexto local y normativo.

Dada la amplia experiencia de la UOC en la incorporación de políticas de ciencia abierta, la institución se ha consolidado en el ámbito académico como un referente internacional del tema. Como explica Alexandre López-Borrull, experto en la materia, "la Universitat Oberta de Catalunya siempre ha sido pionera; desde las primeras políticas de acceso abierto lideradas por Pastora Martínez hasta la actual Oficina de Ciencia Abierta". Esta trayectoria permitió que, cuando la UDP buscó fortalecer sus capacidades en 2024 tras adjudicarse fondos de investigación e innovación institucional en Chile, encontrara en la UOC un aliado clave para su transformación.

Adicional a esto, la elección de la UOC no fue solo una cuestión de currículo. Para Macarena Peña, directora del proyecto ConCienciAbierta UDP, la sintonía fue inmediata: "Nos pareció tempranamente que la experiencia de la UOC coincidía con las capacidades que queríamos instalar. No nos costó tomar la decisión, especialmente por la disposición humana de Alexandre, Rosa y el equipo de internacionalización". Peña destaca que la flexibilidad fue clave, incluso en detalles logísticos como la diferencia horaria, lo que facilitó un vínculo constante y motivador.

Aprender del camino recorrido

Uno de los valores diferenciales de esta transferencia fue evitar que la UDP repitiera errores históricos del contexto europeo. "Pudimos asesorar en temas que no se contemplaron en los inicios en Europa, como la adaptación temprana a los datos de investigación. Por otro lado, la ciencia abierta no es solo un checklist; es un cambio cultural que conecta la investigación con la sociedad para que el conocimiento sea reutilizable", señala López-Borrull.

La colaboración no solo fue académica, sino también operativa. Mientras que Alexandre aportaba la visión política y estratégica, Rosa Padrós trabajó de la mano con el equipo de biblioteca de la UDP para aterrizar la gestión práctica, hecho que destaca positivamente Macarena.

El desafío cultural

Uno de los mayores retos para la UDP, así como para cualquier institución, es permear esta cultura en áreas diversas. Según Macarena Peña, mientras que la ingeniería tiene un desarrollo numérico fuerte, las ciencias sociales y las humanidades son el pilar reputacional de la institución y requieren un enfoque distinto. "El feedback ha sido muy positivo, porque pasamos de la teoría de los libros a herramientas realizables. Estamos estableciendo una cultura que no existía, ajustando expectativas reales", concluye Peña, consciente de que incluso universidades con una década de experiencia siguen enfrentando desafíos en esta implementación.

Según el equipo chileno, el diálogo fue vital para "ajustar las expectativas y entender los códigos locales". Por su parte, López-Borrull destaca la riqueza del ecosistema latinoamericano: "La ciencia abierta no es una competencia, es una red que se hace más gruesa y fuerte cuando colaboramos. Hemos aprendido tanto nosotros de su estudio de diagnóstico como ellos de nuestra experiencia".

El éxito de esta colaboración entre la UOC y la UDP no solo se mide en la puesta en marcha de repositorios o en la redacción de normativas, sino en la creación de una comunidad de aprendizaje que trasciende fronteras. Mientras la UDP avanza en su hoja de ruta para integrar la ciencia abierta en facultades tan diversas como Ingeniería o Ciencias Sociales, la UOC reafirma su rol como nodo global de transferencia, aprendiendo de las particularidades del ecosistema académico latinoamericano.

Con esta alianza, la UOC y la UDP demuestran que, cuando la excelencia técnica se encuentra con la voluntad humana, el conocimiento deja de ser un activo cerrado para convertirse en un bien público universal.

La experiencia de la UOC en ciencia abierta

Hace muchos años que la UOC apuesta por la ciencia abierta. Así lo indica Jordi Pallarès, director de la Oficina de Ciencia Abierta, al referirse al Plan de acción de Conocimiento Abierto, así como a cada una de las acciones realizadas por la institución para avanzar en el tema, como su adherencia a DORA –iniciativa global para mejorar la evaluación de la investigación científica– y la firma del Plan CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment), en cuyo marco se ha desarrollado el Plan de acción CoARA de la universidad.

Para Pallarès, la UOC puede ser un referente y un modelo de inspiración para otras instituciones y universidades, y también un punto de referencia de buenas prácticas. Resalta la voluntad de la UOC y su equipo para ayudar a las instituciones encargadas del desarrollo de la legislación y hacer camino de manera conjunta.

Actualmente, la UOC participa activamente en diferentes redes en el ámbito catalán. Por ejemplo, preside la Comisión de Ciencia Abierta del CSUC. En el ámbito español, participa en diferentes grupos de trabajo de REBIUN y CRUE; y, a escala europea, en asociaciones como la European University Association (EUA), la coalición CoARA y la OpenEU, que es la alianza de universidades abiertas europeas, que también coordina la UOC.

Estos proyectos, así como el desarrollado con la UDP, dejan una lección clara para el sistema universitario internacional: la ciencia abierta no es un destino final, sino un proceso de mejora continua. Al democratizar el acceso al conocimiento y fomentar la reutilización de datos, todas las instituciones involucradas no solo fortalecen su prestigio académico, sino que cumplen con su compromiso más profundo: devolver a la sociedad una investigación más transparente, eficiente y conectada con los desafíos del mundo real.