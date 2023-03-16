Sin cara, sin matices, sin empatía

Entre los factores descritos por Suler, también está la falta de matices comunicativos ―como el tono de voz o la expresión facial―, que favorece la deshumanización del interlocutor en las redes sociales. "En entornos donde se comparten contenidos exclusivamente textuales, sin elementos paraverbales ni no verbales, esta deshumanización se ve claramente acentuada. También en entornos donde, pese a haber elementos visuales, estos no permiten identificar a los interlocutores ni, por lo tanto, empatizar con ellos", explica Lalueza.

Según una investigación, las personas con una alta desinhibición en línea mostraban niveles más altos de desconexión moral, lo que, a su vez, llevaba a una perpetración más frecuente de las ciberagresiones directas, en este caso, contra la pareja.

Para los expertos, la teoría formulada por John Suler sigue siendo aplicable veinte años después, aunque el Internet del 2004 era sobre todo textual y poco visual. "Tiene plena vigencia, sea por inercia o porque la IA nos hace cuestionar cada vez más que detrás de lo que percibimos hay una persona real. La transformación ha sido radical porque, actualmente, priman los contenidos audiovisuales, que permiten generar una sensación de familiaridad absoluta, aunque sea una percepción completamente falsa, con personas con quienes nunca hemos tenido ninguna interacción presencial", añade Lalueza.

Según datos del Ministerio del Interior de España, muchos casos de ciberacoso detectados implican a agresores menores de edad. Esta realidad es especialmente relevante en el caso de los adolescentes, que todavía se encuentran en pleno proceso de maduración emocional y cognitiva. "La falta de pistas visuales, la distancia con la víctima y la sensación de impunidad pueden facilitar respuestas más impulsivas o agresivas", explica Emilia Redolar, neurocientífica y profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC.

Una desinhibición que no siempre es negativa

Aun así, la desinhibición en línea también puede tener una vertiente positiva: permite conectar con personas con las que, probablemente, nunca se habría establecido contacto en el mundo fuera de línea. Es lo que Suler vincula, entre otros factores, con la minimización de la autoridad, un mecanismo que puede tener efectos tanto positivos como negativos.

"Hoy el linchamiento digital masivo no necesariamente es producto de la minimización de la autoridad. También se le suma el filtro burbuja, que nos conecta con quien tiene creencias e intereses similares a los nuestros y genera el espejismo de que tenemos una autoridad superior, dado que, aparentemente, todo el mundo piensa como nosotros", puntualiza Lalueza.

¿Cómo podemos solucionar la desinhibición tóxica?

"No hay una solución mágica, sino que hay que articular simultáneamente toda una serie de medidas. De entrada, la educación, la concienciación y la sensibilización orientadas a hacernos entender que lo que pasa en el entorno digital tiene un impacto real. En segundo lugar, una regulación que fuerce a las grandes tecnológicas a moderar los contenidos difundidos en sus plataformas para evitar la libre circulación de contenidos tóxicos", explica Lalueza. Y, por último y según el experto, apostar por la redefinición del diseño de dichas plataformas digitales para que, en vez de priorizar la visceralidad y los enfrentamientos polarizadores, propicien un debate público más sensato, respetuoso, reflexivo y saludable. "Este punto es especialmente difícil, porque ataca frontalmente un modelo de negocio basado en la maximización del tiempo que permanecemos enganchados a las pantallas y en que parece que todo vale para captar y retener nuestra atención", concluye.