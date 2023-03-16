La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud no solo como la ausencia de dolencias, sino como un estado de bienestar físico, mental y social. En un contexto marcado por transformaciones sociales, tecnológicas y culturales, este bienestar ya no depende solo del individuo, sino de un equilibrio colectivo que es todo un reto. Para analizar desafíos contemporáneos como la salud mental, el envejecimiento o la crisis climática, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) estrena su primera serie documental, Com vivim ('Cómo vivimos'), el 29 de abril en YouTube y a partir del mes de junio también en la colección de la UOC dentro de la plataforma 3Cat.

La serie, de cuatro capítulos, ofrece claves para entender estos fenómenos complejos y los sitúa en el centro del debate social. Veinte expertos y expertas de diferentes ámbitos del conocimiento participan en el análisis y dialogan entre ellos para ofrecer una mirada amplia e interdisciplinaria. Profesores e investigadores aportan contexto, evidencias y matices que contribuyen a desmontar simplificaciones y a generar debate informado.

Cada capítulo, de unos 20 minutos, pone el foco en un reto y lo analiza de manera transversal, basándose en datos, en reflexiones de expertos de la UOC y en proyectos de investigación. La docuserie pone en valor el papel de la investigación como herramienta clave para entender el mundo actual y para anticipar escenarios futuros. La investigación es una fuente de conocimiento imprescindible para entender los grandes retos contemporáneos y contribuir a darles respuesta.