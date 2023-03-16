La UOC estrena Com vivim ('Cómo vivimos'), una docuserie sobre los grandes retos en la salud y el bienestarLos cuatro capítulos de la serie abordan cuestiones clave como la salud mental, el envejecimiento, la crisis climática y la transformación digital del sistema sanitario
Veinte expertos y expertas analizan estos desafíos desde una mirada interdisciplinaria que integra tecnología, ciencias sociales y humanismo
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud no solo como la ausencia de dolencias, sino como un estado de bienestar físico, mental y social. En un contexto marcado por transformaciones sociales, tecnológicas y culturales, este bienestar ya no depende solo del individuo, sino de un equilibrio colectivo que es todo un reto. Para analizar desafíos contemporáneos como la salud mental, el envejecimiento o la crisis climática, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) estrena su primera serie documental, Com vivim ('Cómo vivimos'), el 29 de abril en YouTube y a partir del mes de junio también en la colección de la UOC dentro de la plataforma 3Cat.
La serie, de cuatro capítulos, ofrece claves para entender estos fenómenos complejos y los sitúa en el centro del debate social. Veinte expertos y expertas de diferentes ámbitos del conocimiento participan en el análisis y dialogan entre ellos para ofrecer una mirada amplia e interdisciplinaria. Profesores e investigadores aportan contexto, evidencias y matices que contribuyen a desmontar simplificaciones y a generar debate informado.
Cada capítulo, de unos 20 minutos, pone el foco en un reto y lo analiza de manera transversal, basándose en datos, en reflexiones de expertos de la UOC y en proyectos de investigación. La docuserie pone en valor el papel de la investigación como herramienta clave para entender el mundo actual y para anticipar escenarios futuros. La investigación es una fuente de conocimiento imprescindible para entender los grandes retos contemporáneos y contribuir a darles respuesta.
Cuatro capítulos para explorar cómo vivimos
El primer capítulo "Com ens sentim" ('Cómo nos sentimos'), ya disponible en la plataforma, habla sobre la salud mental en una sociedad acelerada. A partir de datos como que un 35 % de la población sufre malestar emocional, el episodio analiza las causas de este fenómeno desde la neurociencia y el pensamiento crítico, y explora el papel emergente de la inteligencia artificial en el ámbito de la psicología. También aborda cuestiones como el síndrome de agotamiento profesional (burn-out) en profesionales sanitarios y los dilemas éticos asociados al uso de tecnologías en el cuidado emocional.
El segundo episodio, "Com envellim" ('Cómo envejecemos'), disponible desde el 13 de mayo, propone una revisión del proceso de envejecer en una sociedad cada vez más longeva. El capítulo aborda el edatismo como uno de los grandes retos sociales actuales y plantea una mirada alternativa sobre la madurez, entendiéndola como una etapa activa e influyente. También incorpora la perspectiva de género en la salud, con especial atención a la menopausia, y explora nuevas formas de bienestar, como el uso del teatro en pacientes con dolencias degenerativas.
La serie continúa con "Com respirem" ('Cómo respiramos'), con su lanzamiento el 27 de mayo. Se centra en la salud planetaria y alimentación y en la relación entre el entorno y el bienestar. Este episodio plantea un cambio de paradigma: pasar de una visión individual de la salud a una concepción colectiva y ambiental. A través de la reflexión sobre la educación, la alimentación y la comunicación, se analiza cómo los hábitos y las decisiones globales impactan directamente en la salud de las personas y en la sostenibilidad del planeta.
Finalmente, el capítulo "Com ens connectem" ('Cómo nos conectamos'), previsto a partir del 10 de junio, cierra la docuserie con una mirada sobre la salud digital y la economía de la salud. El episodio explora el potencial de la telemedicina, las aplicaciones digitales y la innovación tecnológica para transformar el sistema sanitario, con el objetivo de hacerlo más accesible, eficiente y centrado en el paciente. También pone el foco en los retos económicos y sociales que hay que afrontar para garantizar un acceso equitativo a estos adelantos.