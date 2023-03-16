La UOC estrena “Com vivim”, una docusèrie sobre els grans reptes en la salut i el benestarEls quatre capítols de la sèrie aborden qüestions clau com la salut mental, l'envelliment, la crisi climàtica i la transformació digital del sistema sanitari
Vint experts i expertes analitzen aquests desafiaments des d'una mirada interdisciplinària que integra tecnologia, ciències socials i humanisme
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut no només com l'absència de malalties, sinó com un estat de benestar físic, mental i social. En un context marcat per transformacions socials, tecnològiques i culturals, aquest benestar ja no depèn només de l'individu, sinó d'un equilibri col·lectiu que és tot un repte. Per analitzar desafiaments contemporanis com la salut mental, l'envelliment o la crisi climàtica, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) estrena la seva primera sèrie documental, Com vivim, el 29 d'abril a YouTube i a partir del mes de juny també a la col·lecció de la UOC dins de la plataforma 3Cat.
La sèrie, de quatre capítols, ofereix claus per entendre aquests fenòmens complexos i els situa al centre del debat social. Vint experts i expertes de diferents àmbits del coneixement participen en l'anàlisi i dialoguen entre ells per oferir una mirada àmplia i interdisciplinària. Professors i investigadors aporten context, evidències i matisos que contribueixen a desmuntar simplificacions i a generar debat informat.
Cada capítol, d'uns 20 minuts, posa el focus en un repte i l'analitza de manera transversal, basant-se en dades, reflexions dels experts de la UOC i en projectes de recerca. La docusèrie destaca el paper de la recerca com a eina clau per entendre el món actual i per anticipar escenaris futurs. La recerca és una font de coneixement imprescindible per entendre els grans reptes contemporanis i contribuir a donar-hi resposta.
Quatre capítols per explorar com vivim
El primer capítol "Com ens sentim", ja disponible a la plataforma, parla sobre la salut mental en una societat accelerada. A partir de dades com que un 35 % de la població pateix malestar emocional, l'episodi analitza les causes d'aquest fenomen des de la neurociència i el pensament crític, i explora el paper emergent de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la psicologia. També aborda qüestions com la síndrome d'esgotament professional (burn-out) en professionals sanitaris i els dilemes ètics associats a l'ús de tecnologies en la cura emocional.
El segon episodi, "Com envellim", disponible des del 13 de maig, proposa una revisió del procés d'envellir en una societat cada cop més longeva. El capítol aborda l'edatisme com un dels grans reptes socials actuals i planteja una mirada alternativa sobre la maduresa, entenent-la com una etapa activa i influent. També incorpora la perspectiva de gènere en la salut, amb especial atenció a la menopausa, i explora noves formes de benestar, com l'ús del teatre en pacients amb malalties degeneratives.
La sèrie continua amb "Com respirem", amb el llançament del capítol el 27 de maig. Es centra en la salut planetària i alimentació i la relació entre l'entorn i el benestar. Aquest episodi planteja un canvi de paradigma: passar d'una visió individual de la salut a una concepció col·lectiva i ambiental. A través de la reflexió sobre l'educació, l'alimentació i la comunicació, s'analitza com els hàbits i les decisions globals impacten directament en la salut de les persones i en la sostenibilitat del planeta.
Finalment, el capítol "Com ens connectem", disponible a partir del 10 de juny, tanca la docusèrie amb una mirada sobre la salut digital i l'economia de la salut. L'episodi explora el potencial de la telemedicina, les aplicacions digitals i la innovació tecnològica per transformar el sistema sanitari, amb l'objectiu de fer-lo més accessible, eficient i centrat en el pacient. També posa el focus en els reptes econòmics i socials que cal afrontar per garantir un accés equitatiu a aquests avenços.