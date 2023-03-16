El auge de la estafa amorosa: la IA automatiza el 'love bombing' y dispara el ciberdelitoExpertos abordarán la cuestión desde la perspectiva de la criminología, el derecho, la psicología y el ámbito de la informática forense
La ciberestafa emocional utiliza la técnica psicológica del bombardeo de amor (love bombing) para manipular emocionalmente a la víctima y crear un vínculo muy intenso en el menor tiempo posible, con el objetivo de conseguir dinero o algún otro tipo de beneficio. A este potente mecanismo de seducción psicológica se le suma la irrupción de la inteligencia artificial generativa (IAG).
Datos del Informe de prospectives de ciberseguretat 2026, elaborado por la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, indican que las estafas, en general, ya representan un 90,9 % del total de la ciberdelincuencia en Cataluña, y señalan que se producen 200 denuncias por ciberestafa todos los días (una cada seis minutos). Las previsiones de la agencia catalana sobre las ciberestafas encajan con las que también hacen los expertos en relación con las estafas emocionales: la IAG ya permite a los estafadores automatizar la creación de perfiles y conversaciones, y facilita la manipulación psicológica con tecnologías de ultrafalsificación (deepfake) o suplantación de voz e imagen. Este contexto tecnológico favorable para los estafadores hace pensar en un aumento de los hechos penales relativos a ciberestafas, que en 2024 fueron un total de 71.772.
Las particularidades de la ciberestafa basada en el bombardeo de amor serán el eje de una jornada organizada desde el máster universitario de Ciberdelincuencia, de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Titulada "De la intimidad al fraude: anatomía de las estafas románticas en la era digital", la jornada tendrá lugar el 9 de febrero. El objetivo es analizar el fenómeno desde distintas perspectivas: el derecho (para evaluar la respuesta que el sistema de justicia penal da a este delito), la psicología (para entender los mecanismos psicológicos que hacen que el engaño pueda producirse) y la criminología (para evaluar el modus operandi y los factores de riesgo, y trabajar en la prevención).
Presentada por la profesora de criminología de la UOC y directora del máster universitario de Ciberdelincuencia, Patricia Hernández, la jornada contará con la participación de varios expertos: Jone Martínez, doctora en Psicología y psicóloga general sanitaria de la Universidad Autónoma de Madrid; Mariona Llobet, profesora de derecho penal de la Universidad Pompeu Fabra; Bruno Pérez, perito judicial informático forense, y Blanca Frías, presidenta de la asociación ANCEME, de víctimas de estafas emocionales.
“Las personas confunden la intensidad con un interés amoroso real; entran en una telaraña de dependencia emocional, de la que después es muy difícil salir”
Una estrategia perversa que anula a las víctimas
Patricia Hernández explica que el bombardeo de amor anula la capacidad de autoprotección de las víctimas. Esto supone un reto para abordar dicha ciberestafa: "Las personas confunden la intensidad con un interés amoroso real; entran en una telaraña de dependencia emocional, de la cual después es muy difícil salir". La profesora de la UOC destaca que se despliega "una estrategia perversa para que la manipulación llegue al cerebro y anule a la víctima cognitivamente: se juega con la bioquímica cerebral y, una vez se entra en esta adicción a la adrenalina y las hormonas del placer, cuesta mucho desengancharse".
Sobre la irrupción de la IAG en este tipo de ciberestafa, la experta advierte de que un chatbot puede generar perfiles e historias convincentes en cuestión de segundos. Los criminales dedican este tiempo a llegar a muchas más víctimas, por lo que hay una escalada de expansión del fenómeno. "La IA va mucho más rápido de lo que el ser humano puede integrar, y esto hace que el efecto y el alcance de este tipo de estafas puedan llegar a ser exponenciales".
El peligro de revictimizar a las víctimas
A escala judicial, se trata de una ciberestafa que no es nada fácil de abordar. De hecho, en la mayoría de los casos, incluso se archiva o entra en vía muerta. "La víctima se siente avergonzada y muy herida en su autoestima. A menudo, la opción es esconder la herida y no denunciar para no sentirse juzgada por la sociedad y por el propio sistema de justicia", apunta Hernández, quien avisa de que "el sistema judicial las revictimiza". "Como el dinero se entrega 'voluntariamente', es difícil demostrar el engaño judicialmente, por lo que hay que interpretarlo desde un punto de vista más amplio", explica. Por este motivo, la experta considera que es necesario que la sociedad sea más "compasiva" con las víctimas de un tipo de estafa al que todos podemos estar expuestos en algún momento de la vida.