La ciberestafa emocional utiliza la técnica psicológica del bombardeo de amor (love bombing) para manipular emocionalmente a la víctima y crear un vínculo muy intenso en el menor tiempo posible, con el objetivo de conseguir dinero o algún otro tipo de beneficio. A este potente mecanismo de seducción psicológica se le suma la irrupción de la inteligencia artificial generativa (IAG).

Datos del Informe de prospectives de ciberseguretat 2026, elaborado por la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, indican que las estafas, en general, ya representan un 90,9 % del total de la ciberdelincuencia en Cataluña, y señalan que se producen 200 denuncias por ciberestafa todos los días (una cada seis minutos). Las previsiones de la agencia catalana sobre las ciberestafas encajan con las que también hacen los expertos en relación con las estafas emocionales: la IAG ya permite a los estafadores automatizar la creación de perfiles y conversaciones, y facilita la manipulación psicológica con tecnologías de ultrafalsificación (deepfake) o suplantación de voz e imagen. Este contexto tecnológico favorable para los estafadores hace pensar en un aumento de los hechos penales relativos a ciberestafas, que en 2024 fueron un total de 71.772.

Las particularidades de la ciberestafa basada en el bombardeo de amor serán el eje de una jornada organizada desde el máster universitario de Ciberdelincuencia, de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Titulada "De la intimidad al fraude: anatomía de las estafas románticas en la era digital", la jornada tendrá lugar el 9 de febrero. El objetivo es analizar el fenómeno desde distintas perspectivas: el derecho (para evaluar la respuesta que el sistema de justicia penal da a este delito), la psicología (para entender los mecanismos psicológicos que hacen que el engaño pueda producirse) y la criminología (para evaluar el modus operandi y los factores de riesgo, y trabajar en la prevención).

Presentada por la profesora de criminología de la UOC y directora del máster universitario de Ciberdelincuencia, Patricia Hernández, la jornada contará con la participación de varios expertos: Jone Martínez, doctora en Psicología y psicóloga general sanitaria de la Universidad Autónoma de Madrid; Mariona Llobet, profesora de derecho penal de la Universidad Pompeu Fabra; Bruno Pérez, perito judicial informático forense, y Blanca Frías, presidenta de la asociación ANCEME, de víctimas de estafas emocionales.