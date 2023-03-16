Dieciocho semanas de formación intensiva y acompañamiento

La UOC diseñó un itinerario formativo en Python estructurado en tres niveles progresivos: A1 (introducción), A2 (intermedio) y B1 (avanzado), que los estudiantes realizaron en seis semanas cada uno. Durante el curso, recibieron atención y seguimiento personalizados por parte del profesorado, con el objetivo de que pudieran avanzar al ritmo que mejor se ajustaba a sus habilidades y alcanzar los objetivos competenciales.

Noemí Oliver, estudiante gitana de Huesca, empezó el curso sin tener conocimientos de programación y ha culminado el programa con unos conocimientos técnicos que, con toda probabilidad, le abrirán las puertas del sector tecnológico, en el que quiere desarrollar su carrera profesional. "La experiencia ha sido mucho más de lo que esperaba. Empecé sin saber absolutamente nada de programación y, poco a poco, fui aprendiendo hasta adquirir una base sólida en Python. Gracias a las clases y, sobre todo, a las prácticas, fui capaz de desarrollar proyectos y hacer cosas que al principio veía imposibles. Del curso, me llevo no solo conocimientos técnicos, sino la confianza que he ganado en mí misma y la ilusión de haber descubierto que realmente puedo dedicarme a algo que me gusta".

Vitorino Fernández Heredia, otro de los estudiantes del curso y profesional del desarrollo web, valora muy positivamente esta oportunidad para ampliar sus competencias digitales. "Python es un lenguaje en pleno auge, enormemente versátil y fundamental hoy en día, especialmente en áreas con tanto futuro como la automatización de procesos y la inteligencia artificial". Para él, también ha sido una experiencia sumamente positiva y destaca especialmente la labor del profesorado, "que impartió las clases con una dedicación e implicación de agradecer. El curso me ha permitido afianzar conceptos clave de forma práctica y muy amigable".

Un impacto más allá del ámbito formativo

La colaboración entre la UOC y la FSG se inició hace seis años, con la firma de un convenio para crear oportunidades de formación e inserción laboral para estudiantes de etnia gitana. En la línea de hacer que el conocimiento y la educación de calidad sean accesibles para todas las personas, independientemente de sus circunstancias, la UOC cumple plenamente su función social.

"Para nosotros, el éxito del proyecto no se mide únicamente por los conocimientos técnicos adquiridos, sino por su capacidad para transformar las trayectorias personales y profesionales de los estudiantes", explica Xavier Oliva, gestor de proyectos de UOC Corporate y coordinador del curso. "Esta iniciativa nos ha recordado que el talento no depende de los orígenes ni de las circunstancias personales, sino de las oportunidades que se crean. Hemos trabajado con un grupo muy comprometido, con ganas de aprender y de crecer profesionalmente, y esto nos confirma que, cuando se generan oportunidades, el talento encuentra la manera de desarrollarse".

En una sociedad y un mundo laboral ampliamente dominados por la tecnología, la iniciativa de la UOC y la FSG adquiere una gran relevancia, tanto en el ámbito social como en el profesional. La respuesta positiva de los estudiantes y los buenos resultados obtenidos constituyen un impulso para la realización de futuros proyectos que combinen la excelencia académica y el impacto social. En este sentido, están previstos nuevos cursos en formato de microcredenciales que contribuyan a generar oportunidades reales de empleo para miembros de la comunidad gitana, "siempre con el fin de mejorar las perspectivas profesionales de los participantes y seguir demostrando que la tecnología y la formación pueden ser herramientas reales para la transformación social", asegura Xavier Oliva.

En palabras de Vitorino Fernández Heredia, "toda formación suma y permite ampliar horizontes. Los conocimientos adquiridos aportarán un valor diferencial a mi perfil técnico, lo cual, sin duda, es un punto a favor a la hora de afrontar procesos de selección y destacar en el mercado laboral".