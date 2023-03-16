Estudiants gitanos es formen a la UOC per millorar les seves perspectives d'inserció laboralEls quinze joves han fet una formació intensiva durant divuit setmanes, acompanyats de manera personalitzada pel professorat de la UOC
La formació és fruit del conveni entre la UOC i la Fundació Secretariat Gitano per impulsar la inserció laboral d'aquesta comunitat
Només el 0,8 % de la població gitana té estudis universitaris, davant del 26 % de la població general, segons dades de la Fundació Secretariat Gitano, una realitat que posa de manifest la necessitat de generar oportunitats educatives per a aquesta comunitat. Amb aquest objectiu, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Fundació Secretariat Gitano (FSG), una entitat compromesa amb la inclusió social, educativa i laboral de la comunitat gitana, s'han unit per desenvolupar activitats acadèmiques de diversa índole que empoderin joves gitanos i gitanes. La més recent ha estat una formació de programació en Python, en la qual han participat quinze estudiants gitanos interessats a adquirir competències digitals que els permetin millorar la seva trajectòria professional.
El curs s'ha impartit en modalitat híbrida, en format de microcredencials i amb un nombre reduït d'alumnes perquè l'acompanyament fos més personalitzat. La formació, que ha estat patrocinada per la consultora Accenture, ha combinat la flexibilitat de l'entorn virtual amb l'acompanyament síncron del professorat de la UOC, que ha assistit els estudiants a l'hora de resoldre dubtes i en les pràctiques, i ha fomentat la interacció entre ells.
"Com a universitat, volem posar el coneixement al servei de les persones i d'una societat més inclusiva. Aquesta col·laboració amb la Fundació Secretariat Gitano demostra el valor de sumar esforços perquè el talent trobi noves oportunitats de desenvolupament personal i professional", afirma Manel Jiménez-Morales, vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura de la UOC.
Per Olga Villarreal Galisteo, responsable del projecte d'innovació social Empleando Digital SinergIA de la FSG, "la col·laboració entre la Fundació Secretariat Gitano i la UOC ha suposat una aliança d'enorme valor. Ens ha permès desenvolupar una formació d'alta qualitat docent que enriqueix les trajectòries formatives i professionals de joves gitanos i gitanes en situació de vulnerabilitat. La UOC va entendre des del primer moment l'impacte d'aquesta iniciativa i no va dubtar a sumar-se al projecte".
“Vaig començar sense saber absolutament res de programació i, a poc a poc, vaig anar aprenent fins a adquirir una base sòlida en Python”
Divuit setmanes de formació intensiva i acompanyament
La UOC va dissenyar un itinerari formatiu en Python estructurat en tres nivells progressius: A1 (introducció), A2 (intermedi) i B1 (avançat), que els estudiants van dur a terme en sis setmanes cadascun. Durant el curs, van rebre atenció i seguiment personalitzats per part del professorat, amb l'objectiu que poguessin avançar al ritme que s'ajustava millor a les seves habilitats i aconseguir els objectius competencials.
Noemí Oliver, estudiant gitana d'Osca, va començar el curs sense tenir coneixements de programació i ha culminat el programa amb uns coneixements tècnics que, amb tota probabilitat, li obriran les portes del sector tecnològic, en el qual vol desenvolupar la seva carrera professional. "L'experiència ha estat molt més del que esperava. Vaig començar sense saber absolutament res de programació i, a poc a poc, vaig anar aprenent fins a adquirir una base sòlida en Python. Gràcies a les classes i, sobretot, a les pràctiques, vaig ser capaç de desenvolupar projectes i fer coses que al principi veia impossibles. Del curs, m'emporto no sols coneixements tècnics, sinó la confiança que he guanyat en mi mateixa i la il·lusió d'haver descobert que realment puc dedicar-me a una cosa que m'agrada".
Vitorino Fernández Heredia, un altre dels estudiants del curs i professional del desenvolupament web, valora molt positivament aquesta oportunitat per ampliar les seves competències digitals. "Python és un llenguatge en plena expansió, enormement versàtil i fonamental avui dia, especialment en àrees amb tant futur com l'automatització de processos i la intel·ligència artificial". Per a ell, també ha estat una experiència summament positiva i destaca especialment la tasca del professorat, "que va impartir les classes amb una dedicació i implicació d'agrair. El curs m'ha permès consolidar conceptes clau de manera pràctica i molt amigable".
Un impacte més enllà de l'àmbit formatiu
La col·laboració entre la UOC i la FSG es va iniciar fa sis anys, amb la signatura d'un conveni per crear oportunitats de formació i inserció laboral per a estudiants d'ètnia gitana. En la línia de fer que el coneixement i l'educació de qualitat siguin accessibles per a totes les persones, independentment de les seves circumstàncies, la UOC compleix plenament la seva funció social.
"Per a nosaltres, l'èxit del projecte no es mesura únicament pels coneixements tècnics adquirits, sinó per la capacitat per transformar les trajectòries personals i professionals dels estudiants", explica Xavier Oliva, gestor de projectes de UOC Corporate i coordinador del curs. "Aquesta iniciativa ens ha recordat que el talent no depèn dels orígens ni de les circumstàncies personals, sinó de les oportunitats que es creen. Hem treballat amb un grup molt compromès, amb ganes d'aprendre i de créixer professionalment, i això ens confirma que, quan es generen oportunitats, el talent troba la manera de desenvolupar-se".
En una societat i un món laboral àmpliament dominats per la tecnologia, la iniciativa de la UOC i la FSG adquireix una gran rellevància, tant en l'àmbit social com en el professional. La resposta positiva dels estudiants i els bons resultats obtinguts constitueixen un impuls per dur a terme futurs projectes que combinin l'excel·lència acadèmica i l'impacte social. En aquest sentit, estan previstos nous cursos en format de microcredencials que contribueixin a generar oportunitats reals d'ocupació per a membres de la comunitat gitana, "sempre amb la finalitat de millorar les perspectives professionals dels participants i continuar demostrant que la tecnologia i la formació poden ser eines reals per a la transformació social", assegura Xavier Oliva.
En paraules de Vitorino Fernández Heredia, "tota formació suma i permet ampliar horitzons. Els coneixements adquirits aportaran un valor diferencial al meu perfil tècnic, la qual cosa, sens dubte, és un punt a favor a l'hora d'afrontar processos de selecció i destacar en el mercat laboral".