Sis de cada deu gitanos no acaben els estudis obligatoris

Com aborden els professors les dificultats de participació escolar del poble gitano?

Per a Bretones, que també és investigadora del grup de recerca Laboratori d'Educació Social (LES ) de la Universitat, una de les claus de l'èxit rau en el fet d’«atendre i incorporar la diversitat cultural» als projectes educatius. Això implica «qüestionar els nostres referents culturals, perquè només així és possible que l'altre pugui passar a ser un nosaltres», explica l'experta.

Tanmateix, reconeix que «la comprensió de la diversitat cultural no és un acte espontani, sinó un acte de responsabilitat que requereix un esforç per part dels professionals». Un esforç que passa «necessàriament per l'anàlisi de les pràctiques professionals», afegeix Bretones. Per a la professora de la UOC, «un abordatge atent a la complexitat dels fenòmens educatius implica aprehendre i analitzar les accions professionals com a fenòmens vinculats a qüestions socials i culturals. Aquesta és una de les peces en l'abordatge de la participació escolar del poble gitano», conclou.