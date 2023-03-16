La actualidad con rigor: añade la UOC como fuente favorita en GoogleSúmate y ayúdanos a hacer crecer la visibilidad del conocimiento de la Universidad
En un entorno digital cada vez más saturado de información, acceder a fuentes fiables, contrastadas y basadas en el conocimiento experto es más importante que nunca. Las noticias circulan a gran velocidad y los buscadores se han convertido en una de las principales puertas de entrada a la actualidad. Ahora los lectores pueden añadir la UOC como fuente favorita en Google para ver más fácilmente los contenidos de UOC News en sus espacios habituales de consulta. Nuestra universidad se consolida como un referente de divulgación científica y análisis de la actualidad gracias a su red de expertos y expertas, profesorado y personal investigador.
Indicar a Google qué fuentes consideramos relevantes es una forma sencilla de personalizar la información que recibimos y de dar mayor visibilidad a los contenidos en los que confiamos. Esta opción forma parte de las herramientas de personalización de Google y permite destacar las fuentes que cada persona quiere tener más presentes. En el caso de la UOC, esto significa facilitar el acceso a artículos divulgativos, análisis de la actualidad y avances de investigación elaborados desde el rigor académico y con la voluntad de poner el conocimiento al servicio de la sociedad.
A partir de ahora, la comunidad universitaria y el público externo pueden añadir la UOC como fuente favorita en Google. De este modo, los contenidos de UOC News podrán aparecer más a menudo en espacios como Top stories (Temas destacados), en apartados de fuentes favoritas y en los resultados relacionados con temas de actualidad, investigación, educación, tecnología, salud, sociedad o conocimiento.
Si quieres que el algoritmo de Google te muestre de forma preferente los análisis de nuestros expertos, puedes configurarlo en menos de un minuto siguiendo estos pasos:
1. Accede a este enlace.
A través de este enlace, accederás a las preferencias de Google Fonts. Como verás en la imagen, te aparecerá directamente la opción para seleccionar uoc.edu.
2. Disfruta de un canal de contenidos más riguroso.
A partir de este momento, Google sabrá que te interesa el contenido de la UOC. Encontrarás nuestros artículos guardados en la pestaña Siguiendo de Google News, y también te aparecerán de forma prioritaria en tus búsquedas habituales de Google y en tu muro de Discover.
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Añadir la UOC como fuente favorita es una forma sencilla de reforzar la presencia de nuestros contenidos en los canales de información que mucha gente utiliza cada día. También contribuye a hacer más accesibles la investigación y los análisis que se publican en UOC News.
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