L'actualitat amb rigor: afegeix la UOC com a font preferida a GoogleSuma-t'hi i ajuda'ns a fer créixer la visibilitat del coneixement de la Universitat
En un entorn digital cada vegada més saturat d'informació, accedir a fonts fiables, contrastades i basades en el coneixement especialitzat és més important que mai. Les notícies circulen a gran velocitat i els cercadors s'han convertit en una de les principals portes d'entrada a l'actualitat. Ara els lectors poden afegir la UOC com a font preferida a Google per veure amb més facilitat els continguts de UOC News en els seus espais habituals de consulta. La Universitat es consolida com un referent de divulgació científica i anàlisi de l'actualitat gràcies a la seva xarxa d'experts i expertes, professorat i personal investigador.
Indicar a Google quines fonts considerem rellevants és una manera senzilla de personalitzar la informació que rebem i de donar més visibilitat als continguts en què confiem. Aquesta opció forma part de les eines de personalització de Google i permet destacar les fonts que cadascú vol tenir més presents. En el cas de la UOC, això vol dir facilitar l'accés a articles divulgatius, anàlisis de l'actualitat i avenços de recerca elaborats des del rigor acadèmic i amb la voluntat de posar el coneixement al servei de la societat.
A partir d'ara, la comunitat universitària i el públic extern poden afegir la UOC com a font preferida a Google. D'aquesta manera, els continguts de UOC News podran aparèixer més sovint en espais com Top stories (Temes destacats), en apartats de fonts preferides i en els resultats relacionats amb temes d'actualitat, recerca, educació, tecnologia, salut, societat o coneixement.
Si vols que l'algorisme de Google et mostri de manera preferent les anàlisis dels nostres experts, el pots configurar en menys d'un minut seguint aquests passos:
1. Accedeix a aquest enllaç.
Mitjançant aquest enllaç, accediràs a les preferències de Google Fonts. Com veuràs a la imatge, t'hauria d'aparèixer directament l'opció per seleccionar uoc.edu.
2. Gaudeix d'un canal de continguts més rigorós.
A partir d'aquest moment, Google sabrà que t'interessa el contingut de la UOC. Trobaràs els nostres articles guardats a la pestanya Seguint de Google News, i també t'apareixeran de manera prioritària a les teves cerques habituals de Google i al teu mur de Discover.
Ets membre de la comunitat UOC?
Si formes part del professorat, del personal investigador, de l'equip de gestió o de qualsevol àmbit de la comunitat UOC, aquest petit gest ens ajuda a fer arribar més lluny el coneixement que generem.
Afegir la UOC com a font preferida és una manera senzilla de reforçar la presència dels nostres continguts en els canals d'informació que molta gent fa servir cada dia. També contribueix a fer més accessibles la recerca i l'expertesa que es publica a UOC News.
Suma-t'hi i ajuda'ns a fer créixer la visibilitat del coneixement de la UOC.