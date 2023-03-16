"El modelo agrario dominante, que aporta sociedades mercantiles, ingenieros agrónomos y trabajadores rasos, estructuralmente no está diseñado para reproducirse socialmente. En este contexto, las ayudas económicas a la incorporación y el acompañamiento técnico son importantes, pero insuficientes si no se cambian las condiciones estructurales del sistema agroalimentario", apunta la autora. De este modo, resulta necesario un cambio de paradigma en el relevo generacional agrario, ya que no basta con incorporar a nuevas personas agricultoras a un sistema en el que es tan complicado vivir dignamente. "Para que se incorpore gente nueva, el primer paso inexcusable es cuidar física, económica y emocionalmente a las personas que ya están sosteniendo la tierra", valora Argüelles.

Más de 100 entrevistas a agentes del sector

Durante este estudio, elaborado en el marco del proyecto GRANGE financiado por la Fundación "la Caixa", se han realizado más de 100 entrevistas en profundidad a productores, habitantes y agentes territoriales de seis regiones para conocer de primera mano la situación actual.

Según las autoras, una de las principales conclusiones es que el campo no se vacía por falta de vocación, sino porque las reglas de mercado, la política agraria y las barreras de acceso a los bienes de producción han expulsado históricamente a la pequeña y mediana escala. "Hoy en día, vivimos el resultado de décadas de sabotaje a esta agricultura, que nuestro estudio ha demostrado que también tiene que ver con dinámicas territoriales como el despoblamiento rural (relacionado con la falta de infraestructuras locales, como mataderos o salas de despiece), la presión turística y urbanística, así como la degradación del tejido agrosocial", detalla Argüelles.

Por ejemplo, en zonas como el Llano de Mallorca, el turismo ha competido históricamente por la tierra y la mano de obra, lo que ha degradado socialmente la profesión del agricultor frente a otros sectores. "En las regiones más remotas o despobladas, la falta de escuelas o centros de salud hace que las familias jóvenes decidan marcharse, lo que deriva directamente en el abandono agrario", explica la investigadora de la UOC.

El mundo rural y el sector primario afrontan grandes retos, pero entre las personas agricultoras también hay una conciencia de calidad de vida, de vocación, de conexión con la naturaleza, de conocimiento o de resistencia: "Queremos insistir en la necesidad de cambiar de forma radical la narrativa sobre el mundo rural. Mientras sigamos bombardeando a la sociedad y al propio sector con relatos negativos, e incluso catastrofistas, seguiremos sembrando el desánimo en las generaciones más jóvenes", incide la experta.

Por otro lado, la emergencia climática también constituye un factor emergente en el ámbito del relevo agrario. "El cambio climático no suele expulsar a las personas agricultoras de forma directa debido a su enorme capacidad de adaptación técnica, pero actúa como un multiplicador de costes, incertidumbres y problemas de sanidad animal y vegetal que terminan agotando la salud emocional de un sector ya muy tensionado", advierte la investigadora del grupo TURBA Lab.

De hecho, los impactos del cambio climático pueden intensificar problemas en el sector, como el aumento de plagas, patógenos y enfermedades, la matorralización de los montes favorecida por la falta de frío y nieve, el aumento de fauna salvaje y el incremento del riesgo de incendios en el medio natural. "Estos fenómenos, que son impactos indirectos, provocan eventos traumáticos, como las pérdidas totales de cosechas, las muertes en la cabaña ganadera y los arranques masivos de árboles. Son puntos críticos para el relevo agrario", puntualiza Argüelles.

A su vez, la falta de relevo (o abandono agrario) puede aumentar los riesgos relacionados con el cambio climático: "Como se ha visto con la reducción de las ganaderías de ovino y caprino, el abandono del campo propicia problemas como la matorralización descontrolada, elevando exponencialmente el riesgo de grandes incendios forestales".



Recomendaciones políticas para mejorar el relevo agrario

En el informe se plantean nuevas estrategias para asegurar el futuro de la agricultura en la coyuntura actual y su arraigo en el territorio. Según las autoras, el relevo generacional en el sector primario requiere reconstruir relaciones sociales, recuperar referentes colectivos y forjar relatos de futuro más esperanzadores. Esto incluye cambiar las propias narrativas sobre el relevo agrario, que suelen poner la falta de relevo como el problema en sí mismo (en vez de un síntoma de problemas mayores), basándose en estadísticas limitadas, y con una mirada muy homogénea. Sin embargo, "el relevo generacional es un proceso heterogéneo y profundamente ligado a la historia agrosocial de cada territorio, por lo que las soluciones estandarizadas no funcionan del todo", detalla Argüelles.

De esta manera, la guía contempla la configuración de ejes estratégicos más urgentes y transformadores, como blindar y territorializar el apoyo a la pequeña y mediana escala. "Es urgente garantizar la viabilidad de las explotaciones familiares ‘cueste lo que cueste’, promoviendo infraestructuras locales, como mataderos, salas de despiece o redes de comercialización, e implementando acuerdos para que sus alimentos tengan prioridad en la compra pública de escuelas, hospitales y caterings institucionales", plantea la experta. El estudio también reclama visibilizar las diferencias en las dinámicas de relevo entre geografías y subsectores.

Igualmente, las autoras abogan por descentralizar la gobernanza e integrar los procesos institucionales o por fortalecer el tejido comunitario aplicando un "cambio político radical que acerque las instituciones al campo", capaz de crear espacios estables de escucha bidireccional y toma de decisiones a escala local, como los consejos agrarios municipales.

Todo ello, bajo el pilar fundamental del mantenimiento y fortalecimiento del tejido comunitario y del bienestar emocional de las personas del sector para contribuir a garantizar el futuro del sector y la autonomía alimentaria del Estado. "El relevo no es un proceso puramente económico o de traspaso de tierras, depende de que existan territorios vivos. Y, en estos casos, es imprescindible reconstruir redes cooperativas, garantizar servicios públicos básicos como vivienda, escuelas o sanidad", concluye Argüelles.

Este proyecto se enmarca en la misión de investigación de la UOC salud y bienestar planetario y favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU 3, salud y bienestar, y 13, acción por el clima.