El ámbito de los recursos humanos se ve impactado como tantos otros por el uso de la inteligencia artificial, una tendencia en ascenso para seleccionar personal y que arrastra el conflicto de la discriminación de género, porque la tecnología se ha entrenado con bases de datos sesgadas durante décadas. Según el portal Infojobs, el 65 % de las empresas ya utilizan la IA durante el proceso de selección de personal. Ahora bien, estudios internacionales sobre la materia, como la 2025 Global Guide to AI in Hiring, de la empresa HireVue, revela que un 66 % de los más de 4.000 encuestados de todo el mundo se muestra contrario al hecho de que la IA tome decisiones finales sobre a quién contratar. A las puertas del 8M, el Día Internacional de la Mujer, esta cuestión pone sobre la mesa una problemática oculta: la discriminación algorítmica en los procesos de selección que perpetúan e incluso amplifican la discriminación de género si no se aplican medidas que lo corrijan. Expertos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) abordan este debate desde una mirada poliédrica, que engloba el vertiente tecnológico, psicológico y legal.

¿Por qué la inteligencia artificial es machista en la selección?

Meritxell Beltrán, de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC y experta en el impacto de los algoritmos en la igualdad de género, avisa de que "es muy importante" tener presente que estos "trabajan con la información que les proporcionamos". "Si queremos que haga una elección curricular –continúa–, le tenemos que dar las pautas para que sepa qué currículums nos interesan y nos los destaque entre otros mostrándole casos de éxito". En este sentido, advierte que "si estamos buscando a una persona para una posición que está muy masculinizada en las relaciones laborales, como una directiva o de responsabilidad, que siguen acaparadas por hombres, la IA entiende que este es el perfil que queremos, puesto que es un caso de éxito que hay que copiar en perfiles futuros". Esto hace que se estén "perpetuando las discriminaciones en el mundo laboral, reforzando la segregación vertical en las relaciones laborales", reitera la experta de la UOC.

El algoritmo como espejo de los casos de éxito masculinizados

Para Beltrán, los algoritmos sin pautas antidiscriminatorias "son una nueva forma de ejercer la discriminación sistémica que han sufrido y sufren las mujeres en el mundo laboral: la misma discriminación con una nueva forma de ejercerla". Afirma que "el gran reto que tenemos con la selección de personal mediante la IA y sus sesgos" es dejar de atribuirle neutralidad. "La tecnología será neutra si trabajamos para que lo sea", subraya. Por otro lado, la selección de personal es un punto previo a la contratación laboral, y "es complicado demostrar el sesgo desde la posición de futura candidata a un puesto de trabajo". Además, añade la experta, existen dificultades para poder señalar y corregir las discriminaciones a causa de "la opacidad algorítmica, el desconocimiento –en muchos casos del propio equipo que hace la selección– en materia algorítmica y la falta de ética y sensibilización en género".

Sin embargo, la situación actual se podría revertir. Beltrán explica que hay muchos mecanismos que pueden servir para trabajar con algoritmos de forma ética y aportar transparencia a los procesos de selección de personal: pone como ejemplo la "formación en sensibilización en género, en ética algorítmica y en normativa antidiscriminatoria". Además, en las auditorías algorítmicas, "es necesario que se pregunten, por ejemplo, qué le estamos dando como modelo de éxito al algoritmo", señala. Estas medidas se podrían conseguir a través de la negociación colectiva, apunta la profesora de la UOC: "Cuando se negocian los convenios colectivos, los planes de igualdad o los pactos de empresa con la representación de la plantilla, se debe situar como punto relevante un uso ético de los algoritmos en la selección o la promoción del personal para evitar seguir perpetuando la discriminación sistémica de las mujeres en el mundo laboral".