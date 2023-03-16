Un incidente de seguridad afecta al proveedor tecnológico de Canvas

Instructure, el proveedor del aula virtual Canvas —plataforma que da servicio a toda la comunidad de la UOC—, ha comunicado que ha sufrido un incidente de ciberseguridad y que en las últimas horas está trabajando para determinar su alcance.

El incidente no ha afectado a la actividad en el aula de la UOC, que no se ha visto interrumpida en ningún momento.

Por el momento, la empresa no ha confirmado que se haya producido una exposición de datos que afecte a la comunidad de la UOC. No obstante, la privacidad y la seguridad de los datos personales son una prioridad fundamental, por lo que, a la espera de información oficial, la universidad ha activado medidas preventivas.

En concreto, el Servicio de Ciberseguridad de la UOC está monitorizando la red y ha forzado la caducidad de las sesiones del Campus Virtual, de modo que los usuarios deberán volver a iniciar sesión con sus credenciales habituales. Paralelamente, la universidad mantiene un contacto constante con el proveedor para poder trasladar cualquier novedad tan pronto como sea posible.

La UOC está plenamente comprometida con la protección de la privacidad y la seguridad de los datos personales, por lo que también recomienda extremar las precauciones y seguir buenas prácticas en materia de seguridad (como no compartir credenciales personales y desconfiar de comunicaciones no oficiales que soliciten información sensible).

La universidad mantendrá informada a su comunidad a medida que se disponga de más detalles sobre este incidente, al tiempo que lamenta las molestias que pueda causar.