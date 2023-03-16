Un incident de seguretat afecta el proveïdor tecnològic de Canvas

Instructure, el proveïdor de l’aula virtual Canvas —plataforma que dona servei a tota la comunitat de la UOC—, ha comunicat que ha patit un incident de ciberseguretat i que en les darreres hores està treballant per determinar-ne l’abast.
L’incident no ha afectat a l’activitat a l’aula de la UOC, que no s'ha vist interrompuda en cap moment.
Ara per ara l’empresa no ha confirmat que s’hagi produït una exposició de dades que afecti a la comunitat de la UOC. No obstant això, la privacitat i la seguretat de les dades personals són una prioritat fonamental, per la qual cosa, i a l’espera d’informació oficial, la universitat ha activat mesures preventives.
En concret, el Servei de Ciberseguretat de la UOC està monitorant la xarxa i ha forçat la caducitat de les sessions del Campus Virtual, de manera que els usuaris hauran de tornar a iniciar sessió amb les seves credencials habituals. Paral·lelament, la universitat manté un contacte constant amb el proveïdor per poder traslladar qualsevol novetat tan aviat com sigui possible.
La UOC està plenament compromesa amb la protecció de la privacitat i la seguretat de les dades personals, per això també recomana extremar les precaucions i seguir bones pràctiques en matèria de seguretat (com ara no compartir credencials personals i desconfiar de comunicacions no oficials que sol·licitin informació sensible).
La universitat mantindrà informada la seva comunitat a mesura que es disposi de més detalls sobre aquest incident al mateix temps que lamenta les molèsties que pugui causar.