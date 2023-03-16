La incongruencia del souvenir en un mundo global

La paradoja es especialmente visible en los souvenirs religiosos. Estos objetos pretenden conservar el recuerdo de una experiencia espiritual o patrimonial considerada única, pero a menudo forman parte de las mismas cadenas globales de producción que cualquier otro producto de consumo. "Los miles de turistas que visitan cada día la Sagrada Familia o la Catedral mantienen estos edificios vivos, y la Iglesia saca un provecho significativo en un contexto de secularización", explica Albert.

De hecho, el viaje de estos objetos muestra a la perfección la paradoja de la globalización: los consumidores buscan una experiencia autóctona, pero, como apuntan los expertos de la UOC, la gran mayoría de los recuerdos iconográficos de ciudades como Barcelona o París se fabrican en Asia. Que un imán de dos euros sea un negocio altamente rentable a miles de kilómetros de distancia es el resultado de las economías de escala. "Un portacontenedores moderno distribuye el coste del viaje entre millones de unidades, haciendo que el transporte por objeto sea de pocos céntimos", detalla Castillo. "Además, hay una asimetría comercial: Europa importa mucho más de Asia de lo que exporta; las navieras prefieren rebajar las tarifas para llenar los contenedores de vuelta con productos de bajo valor antes que viajar en vacío".

Sin embargo, esta maquinaria transoceánica choca con un muro generacional y de valores. Jiménez-Zarco añade que los jóvenes "no tienen vivienda propia, sufren falta de espacio y valoran la sostenibilidad. Esto obliga a la industria a innovar en procesos y materiales más sostenibles". Datos recogidos por Distribución Actualidad ya lo constatan: el plástico pierde fuerza y los productos gourmet (vinos y aceites) ya suponen el 13 % de la facturación de un sector que dispone de 57.000 tiendas en España, según Europa Press.

Para Albert, este fenómeno ilustra la manera como la religión se adapta a la modernidad. "Cómo consumimos la religión es una pregunta que se inscribe muy bien en la actual fase de la modernidad, donde parece que se puede elegir y consumir todo, donde todo es una mercancía y la religión también puede serlo". Según el experto, los souvenirs religiosos simbolizan esta transformación: expresiones de fe y patrimonio que conviven con las lógicas globales del mercado, el turismo y el consumo.

El impacto de la industria del souvenir en las ciudades

El último gran punto de confluencia entre el consumo y la distribución se da en las calles de las ciudades, donde la proliferación de estos comercios provoca un fuerte debate sobre el "monocultivo comercial" y la pérdida de tejido vecinal. Jiménez-Zarco advierte del peligro urbano: "Si nos cargamos el alma de barrios como el Gòtic de Barcelona a base de hoteles y recuerdos de plástico, destruiremos lo intangible que el viajero viene a buscar", y Castillo apunta que el reto también es físico y de movilidad por la reposición diaria de unas tiendas que no disponen de almacén.

El just in time industrial (un sistema de gestión de inventarios y producción que busca fabricar o recibir la cantidad exacta de productos en el momento preciso que se necesitan) no sirve en centros históricos llenos de peatones, y la respuesta de consenso es el binomio de microhubs en la periferia y bicicletas eléctricas de reparto. "La furgoneta eléctrica ya sufre restricciones; la pieza clave para la distribución de paquetería es la bicicleta de reparto, que puede cargar 300 kg y tiene acceso libre a calles peatonales", argumenta el experto. El souvenir, por peso y volumen, es el sector ideal para este paradigma ecológico.

Como conclusión, la economista Ana Jiménez-Zarco avisa de que la solución de futuro debe coordinar el éxito de mercado con la realidad de la ciudad: "La sostenibilidad turística es imposible sin la complicidad de la población local. Las leyes de zonificación y las normativas municipales son imprescindibles para encontrar un punto intermedio, evitar la gentrificación y proteger el paisaje urbano para no perder el encanto, que es lo que atrae al turismo".