Tras participar en el encuentro organizado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la visita institucional de la rectora ha servido para estrechar lazos con la comunidad local. El viaje no solo ha consolidado alianzas académicas, sino que ha puesto el foco en el liderazgo de proyectos que transforman el entorno, como el nodo geográfico en Lima, diseñado para fortalecer la presencia de la universidad en la región.

La IA como compromiso ético y político

En un escenario en el que la tecnología redefine la enseñanza, la rectora ha abordado la irrupción de la inteligencia artificial (IA) como un desafío de valores que exige una posición institucional firme. En el panel sobre desafíos de la inteligencia artificial, celebrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Fitó ha definido la situación como un "dilema perverso" que va más allá de lo técnico.

"La pregunta no es si usar o no la IA, sino cómo gobernarla para que sea una herramienta que personalice el aprendizaje", ha destacado. La propuesta de la UOC es clara: navegar en esta tecnología para potenciar trayectorias diversas, manteniendo siempre el juicio experto del profesorado y el valor de lo genuinamente humano. Como ha citado la rectora, recordando a Jeanette Winterson: "Ser más puede ser la solución".

Impacto social: del conocimiento a la acción

La visita ha permitido conocer de cerca proyectos de la comunidad UOC que ya están transformando la realidad en Lima:

● Autoconstrucción para el bien común: el proyecto liderado por Sasha Chumpitaz ofrece asistencia técnica para la construcción de viviendas progresivas, con el objetivo de mejorar la vida de familias autoconstructoras.

● Nodos culturales: Natalia Elías impulsa, desde Nodos culturales, cartografías que visibilizan la identidad y la riqueza cultural de los distritos de la capital peruana.

El hito principal de esta vinculación ha sido el lanzamiento del nodo UOC Lima, durante el evento UOC Nexus. Esta nueva sede se suma a la red internacional de la universidad (Bruselas, Londres, París y Bogotá) para fomentar alianzas estratégicas y potenciar el talento de la comunidad peruana.