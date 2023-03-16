Innovació, impacte social i xarxa global: les claus de la visita de la rectora al PerúLa Universitat reforça el seu compromís amb el territori peruà amb el llançament del node UOC Lima i l'impuls de projectes d'habitabilitat i cartografia cultural
Durant la Trobada de Rectors i Rectores Perú-Espanya, Àngels Fitó ha defensat una governança ètica de la intel·ligència artificial centrada en la personalització de l'aprenentatge i la potenciació del factor humà
Després de participar en la trobada organitzada per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), la visita institucional de la rectora ha servit per estrènyer llaços amb la comunitat local. El viatge no només ha consolidat aliances acadèmiques, sinó que ha posat el focus en el lideratge de projectes que transformen l'entorn, com el node geogràfic a Lima, dissenyat per enfortir la presència de la Universitat a la regió.
La IA com a compromís ètic i polític
En un escenari en què la tecnologia redefineix l'ensenyament, la rectora ha abordat la irrupció de la intel·ligència artificial (IA) com un repte de valors que exigeix una posició institucional ferma. En el panel sobre reptes de la intel·ligència artificial, celebrat a la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú (PUCP), Fitó ha definit la situació com un "dilema pervers" que va més enllà de l'àmbit tècnic.
"La pregunta no és si hem d'emprar la IA o no, sinó com la podem governar perquè sigui una eina que personalitzi l'aprenentatge", ha destacat. La proposta de la UOC és clara: navegar en aquesta tecnologia per potenciar trajectòries diverses, mantenint sempre el judici expert del professorat i el valor de l'element genuïnament humà. Com ha citat la rectora, recordant Jeanette Winterson: "Ser més pot ser la solució".
Impacte social: del coneixement a l'acció
La visita ha permès conèixer de prop projectes de la comunitat UOC que ja transformen la realitat a Lima:
● Autoconstrucción para el bien común: el projecte liderat per Sasha Chumpitaz ofereix assistència tècnica per a la construcció d'habitatges progressius, amb l'objectiu de millorar la vida de famílies autoconstructores.
● Nodos culturales: Natalia Elías impulsa, des de Nodos culturales, cartografies que visibilitzen la identitat i la riquesa cultural dels districtes de la capital peruana.
La fita principal d'aquesta vinculació ha estat el llançament del node UOC Lima, durant l'esdeveniment UOC Nexus. Aquesta nova seu se suma a la xarxa internacional de la Universitat (Brussel·les, Londres, París i Bogotà) per fomentar aliances estratègiques i potenciar el talent de la comunitat peruana.
Reconeixement del talent i visió de futur
Durant la trobada, ha tingut lloc el lliurament físic del Premi UOC Alumni a la Millor Iniciativa Tecnològica 2025, atorgat a Jennifer Samaniego. El seu lideratge en innovació educativa des de l'Equador simbolitza l'èxit d'una xarxa que posa la tecnologia al servei de les persones.
Amb aquesta visita, la UOC reafirma que la seva essència no només es basa en un campus virtual, sinó en l'impacte real de la seva comunitat. La creació del nou node al Perú és un pas decisiu per cocrear coneixement que transformi la societat i ens ajudi a avançar plegats.