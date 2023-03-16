El Ranking CYD 2026 sitúa la UOC como una universidad que resalta en transferencia de conocimiento, y le da cuatro indicadores de rendimiento alto y cuatro indicadores de rendimiento medio. Y, si damos una mirada global a los resultados obtenidos en este ranking, la UOC obtiene un total de 36 indicadores de rendimiento en la clasificación de universidades y 81 en la de ámbitos de conocimiento, donde destaca en derecho y educación.

Los cuatro indicadores de rendimiento alto que la UOC obtiene en la dimensión de la transferencia de conocimiento son en publicaciones con empresas, empresas derivadas ( spin-offs ), ingresos por formación continua e impacto en políticas públicas. También obtiene cuatro indicadores de rendimiento medio en fondos privados liquidados, patentes concedidas por profesor, ingresos por licencias y publicaciones citadas en patentes.

La segunda dimensión en la que la UOC destaca, según el Ranking CYD 2026, es la investigación. La universidad obtiene, como el año pasado, cuatro indicadores de rendimiento alto, que son por publicaciones por profesor, publicaciones altamente citadas, impacto normalizado de las publicaciones y tramos de investigación (los mismos que el año pasado). También obtiene tres indicadores de rendimiento medio en fondos externos de investigación liquidados, fondos externos de investigación captados y posdoctorados.

La UOC, además, consigue tres indicadores de rendimiento alto en el ámbito de la educación y el aprendizaje, igual que en la edición anterior. Concretamente, tiene la máxima puntuación en la tasa de éxito y en el porcentaje de estudiantes de otras comunidades autónomas de grado y máster. Asimismo, obtiene dos indicadores de rendimiento medio en la tasa de rendimiento de grado y máster, como en la edición pasada.

En cuanto a la orientación internacional, la UOC recibe tres indicadores de rendimiento alto (igual que en la edición anterior): profesorado extranjero, tesis doctorales de estudiantado extranjero y publicaciones internacionales.

Finalmente, el Ranking CYD analiza también la contribución de las universidades al desarrollo regional. En el caso de la UOC, obtiene un indicador de rendimiento alto (igual que el año pasado) en fondos de investigación regionales, y dos indicadores de rendimiento medio en publicaciones regionales y publicaciones con empresas de la región.

La UOC es la universidad en línea mejor valorada del Estado

Esta clasificación da a la UOC quince indicadores de rendimiento alto y la sitúa por delante de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, que tienen seis, respectivamente; la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que tiene uno, y la Universidad a Distancia de Madrid, que no tiene ninguno.

81 indicadores en derecho y educación

El Ranking CYD 2026 también hace una clasificación por ámbitos de conocimiento, y la UOC obtiene 81 indicadores de rendimiento en los ámbitos del derecho y la educación. Además, obtiene 24 indicadores de rendimiento alto y seis de rendimiento medio en inserción laboral del estudiantado de Derecho, Ingeniería Electrónica y de Telecomunicación , Ingeniería Informática y Psicología.

Decimotercera edición del Ranking CYD

En la decimotercera edición, el Ranking CYD sigue creciendo, y presenta resultados de 84 universidades, 31 ámbitos de conocimiento y 3.909 titulaciones. Las universidades participantes representan el 87,5 % de las universidades activas que imparten enseñanzas de grado incluidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). De estas, 48 son públicas (una cifra que supone el 100 % de representatividad) y 36 son privadas (el 75 % respecto del total).