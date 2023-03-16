La UOC destaca en transferència de coneixement, dret i educació segons el Ranking CYDEn la tretzena edició d'aquesta classificació d'universitats de l'Estat espanyol, la UOC obté 36 indicadors de rendiment en la classificació general i 81 en la d'àmbits de coneixement
De nou, la UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat
El Ranking CYD 2026 situa la UOC com una universitat que ressalta en transferència de coneixement, i li dona quatre indicadors de rendiment alt i quatre indicadors de rendiment mitjà. I, si fem una mirada global als resultats obtinguts en aquest rànquing, la UOC obté un total de 36 indicadors de rendiment en la classificació d'universitats i 81 en la d'àmbits de coneixement, en què destaca en dret i educació.
Els quatre indicadors de rendiment alt que la UOC obté en la dimensió de la transferència de coneixement són en publicacions amb empreses, empreses derivades (spin-offs), ingressos per formació contínua i impacte en polítiques públiques. També obté quatre indicadors de rendiment mitjà en fons privats liquidats, patents concedides per professor, ingressos per llicències i publicacions citades en patents.
La segona dimensió en què la UOC destaca, segons el Ranking CYD 2026, és la recerca. La Universitat obté, com l'any passat, quatre indicadors de rendiment alt, que són per publicacions per professor, publicacions altament citades, impacte normalitzat de les publicacions i trams d'investigació (els mateixos que l'any passat). També obté tres indicadors de rendiment mitjà en fons externs d'investigació liquidats, fons externs d'investigació captats i postdoctorats.
La UOC, a més, aconsegueix tres indicadors de rendiment alt en la dimensió de l'ensenyament i l'aprenentatge, igual que l'edició anterior. Concretament, té la màxima puntuació en la taxa d'èxit i en el percentatge d'estudiants d'altres comunitats autònomes de grau i de màster. Així mateix, obté dos indicadors de rendiment mitjà en la taxa de rendiment de grau i de màster, com l'edició passada.
Pel que fa a l'orientació internacional, la UOC rep tres indicadors de rendiment alt (igual que en l'edició anterior): professorat estranger, tesis doctorals d'estudiantat estranger i publicacions internacionals.
Finalment, el Ranking CYD també analitza la contribució de les universitats al desenvolupament regional. En el cas de la UOC, obté un indicador de rendiment alt (igual que l'any passat) en fons d'investigació regionals, i dos indicadors de rendiment mitjà en publicacions regionals i publicacions amb empreses de la regió.
La UOC és la universitat en línia més ben valorada de l'Estat
Aquesta classificació dona a la UOC quinze indicadors de rendiment alt i la situa per davant de la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR) i la Universitat Internacional Isabel I de Castella, que en tenen sis, respectivament; la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que en té un, i la Universitat a Distància de Madrid, que no en té cap.
81 indicadors en dret i educació
El Ranking CYD 2026 també fa una classificació per àmbits de coneixement, i la UOC obté 81 indicadors de rendiment en els àmbits del dret i l'educació. A més, obté 24 indicadors de rendiment alt i sis de rendiment mitjà en inserció laboral de l'estudiantat de Dret, Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació, Enginyeria Informàtica i Psicologia.
Tretzena edició del Ranking CYD
En la tretzena edició, el Ranking CYD continua creixent, i presenta resultats de 84 universitats, 31 àmbits de coneixement i 3.909 titulacions. Les universitats participants representen el 87,5 % de les universitats actives que imparteixen ensenyaments de grau incloses en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT). D'aquestes, 48 són públiques (una xifra que suposa el 100 % de representativitat) i 36 són privades (el 75 % respecte del total).