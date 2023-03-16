La UOC, entre el 7,3 % de las mejores universidades del mundo

Según el World University Rankings 2026, la UOC está entre el 7,3 % de las mejores universidades del mundo, y se mantiene respecto de hace un año. El Center for World University Rankings (CWUR) sitúa a la UOC en el puesto 1.551 de la clasificación mundial (10 posiciones por encima respecto de 2025), en la posición 508 de la clasificación europea (8 posiciones más que hace un año) y en el lugar 47 de la clasificación estatal (igual que el año pasado). Este estudio mide la calidad de la educación y el aprendizaje del estudiantado, así como el prestigio de su profesorado y la calidad de su investigación, sin basarse en encuestas ni envíos de datos por parte de las universidades.

El CWUR clasifica las universidades en cuatro ámbitos: educación (25 %), empleabilidad (25 %), profesorado (10 %) e investigación (40 %). De los cuatro ámbitos analizados, la UOC consta en tres (empleabilidad, profesorado e investigación):

● La empleabilidad de los alumnis, medida por el número de antiguos alumnos de una universidad que han ocupado cargos directivos superiores en las mayores empresas del mundo en relación con el tamaño de la universidad, con una puntuación de 1.679 (igual que el año pasado).

● La calidad del profesorado, medida por el número de docentes que han ganado distinciones académicas importantes, con una valoración de 222 (con un ligero descenso de 6 posiciones respecto al año pasado, a pesar de mantenerse como el mejor indicador de la institución).

● La investigación, medida en producción de la investigación (número total de artículos de investigación), publicaciones de alta calidad (número de artículos de investigación que aparecen en revistas de primer nivel), influencia (número de artículos de investigación que aparecen en revistas altamente influyentes) y citaciones (número de artículos de investigación muy citados), con un valor del 10 % cada uno. En el caso de la UOC, la investigación tiene una puntuación de 1.933, cifra que supone un salto destacado de 49 posiciones respecto al año pasado y actúa como motor clave para el crecimiento global de esta edición.

Con estos baremos, la UOC suma una puntuación global de 67,9 puntos (igual que el año pasado.

En total, se han clasificado 21.291 instituciones de todo el mundo, pero únicamente las 2.000 primeras han entrado en el ranquin global del CWUR. A escala mundial, y siguiendo la misma clasificación que el año pasado, encabezan la lista tres universidades norteamericanas: la Universidad Harvard, el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Stanford.