La UOC, entre el 7,3 % de les millors universitats del món

La UOC, entre el 7,3 % de les millors universitats del mónEl rànquing del CWUR destaca la qualitat del professorat, l'ocupabilitat dels alumnis i la recerca
Segons el World University Rankings 2026, la UOC està entre el 7,3 % de les millors universitats del món, i es manté respecte de la posició de fa un any. El Center for World University Rankings (CWUR) situa la UOC al lloc 1.551 de la classificació mundial (10 posicions per sobre respecte del 2025), a la posició 508 de la classificació europea (8 posicions més que fa un any) i al lloc 47 de la classificació estatal (igual que l'any passat). Aquest estudi mesura la qualitat de l'educació i l'aprenentatge de l'estudiantat, així com el prestigi del professorat i la qualitat de la recerca, sense basar-se en enquestes ni enviaments de dades per part de les universitats.
El CWUR classifica les universitats en quatre àmbits: educació (25 %), ocupabilitat (25 %), professorat (10 %) i recerca (40 %). Dels quatre àmbits analitzats, la UOC consta en tres (ocupabilitat, professorat i recerca):
● L'ocupabilitat dels alumnis, mesurada pel nombre d'antics estudiants d'una universitat que han ocupat càrrecs directius superiors a les empreses més grans del món en relació amb la mida de la universitat, amb una puntuació de 1.679 (igual que l'any passat).
● La qualitat del professorat, mesurada pel nombre de docents que han guanyat distincions acadèmiques importants, amb una valoració de 222 (un lleuger descens de 6 posicions respecte de fa un any, tot i mantenir-se com el millor indicador de la institució).
● La recerca, mesurada en producció de la recerca (nombre total d'articles de recerca), publicacions d'alta qualitat (nombre d'articles de recerca que apareixen en revistes de primer nivell), influència (nombre d'articles de recerca que apareixen en revistes altament influents) i citacions (nombre d'articles de recerca molt citats), amb un valor del 10 % cadascun. En el cas de la UOC, la recerca té una puntuació de 1.933, xifra que suposa un salt destacat de 49 posicions respecte de l'any passat i actua com a motor clau per al creixement global d'aquesta edició.
Amb aquests barems, la UOC suma una puntuació global de 67,9 punts (igual que l'edició passada).
En total, s'han classificat 21.291 institucions d'arreu del món, però tan sols les 2.000 primeres han entrat al rànquing global del CWUR. A escala mundial, i seguint la mateixa classificació que l'any passat, encapçalen la llista tres universitats nord-americanes: la Universitat Harvard (per quinzè any consecutiu), l'Institut de Tecnologia de Massachusetts i la Universitat de Stanford.
Sobre el CWUR
El CWUR és una organització que ofereix assessorament sobre polítiques, coneixements estratègics i serveis de consultoria a governs i universitats per millorar els resultats educatius i de recerca. El seu origen és a l'Aràbia Saudita i es remunta al 2012, quan es va fer un rànquing amb les cent millors universitats del món. Dos anys més tard, ja incloïa les mil millors universitats d'entre més de 25.000 institucions d'arreu del planeta que oferien graus oficials. Actualment, n'inclou 2.000 i la seu central és als Emirats Àrabs Units.