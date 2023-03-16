Transparencia desde el primer momento

La política se articula alrededor de siete principios: transparencia, integridad y ética, equidad y no discriminación, supervisión y compatibilidad humanas, calidad y legalidad. Todos estos principios refuerzan una idea central: la IA puede formar parte del proceso editorial, pero no puede sustituir nunca el juicio crítico ni la responsabilidad de las personas.

Una de las principales novedades es que cualquier autor que utilice herramientas de IA tendrá que declararlo explícitamente en el manuscrito y deberá indicar qué herramienta ha usado, con qué finalidad y en qué tareas, ya sea como asistencia para la escritura, para transformar información entre formatos o para sistematizar argumentos.

La política también establece que las herramientas de inteligencia artificial deben citarse siguiendo el formato bibliográfico de cada revista, de la misma forma que se referencian otras fuentes utilizadas durante el proceso de investigación.

La responsabilidad, todavía humana

Uno de los ejes centrales de la política es que la responsabilidad sobre los contenidos no recae nunca en la tecnología. Las herramientas de inteligencia artificial no pueden ser consideradas autoras ni coautoras de los artículos, y su uso no exime a los autores de responder por la precisión, la calidad y la integridad de lo que publican.

La política recuerda que cualquier texto generado con IA debe ser revisado críticamente antes de ser publicado, puesto que estas herramientas pueden producir información incorrecta, incompleta o sesgada (las denominadas alucinaciones), así como resultados discriminatorios o errores en los métodos de análisis. Por este motivo, la validación humana es imprescindible en todas las fases del proceso editorial.

Para Gil, remarcar este principio es esencial para preservar el propio sentido de la investigación científica. Según explica, la política pretende evitar que el proceso académico se convierta en "un bucle cerrado de máquinas que escriben artículos y máquinas que los revisan", en el que se pierda el sentido crítico. Esto implica que los autores deben asumir la responsabilidad de todas las etapas de la investigación, la redacción y la publicación, mientras que los revisores no pueden delegar su juicio crítico y tienen que garantizar también la confidencialidad del proceso editorial y el valor de la revisión por pares.

Garantizar la calidad, los derechos y la privacidad

La política también dedica una atención especial a aspectos jurídicos y éticos vinculados al uso de la IA. Los autores deben asegurarse de que cuentan con los derechos necesarios para utilizar las herramientas seleccionadas y comprobar qué condiciones de uso se aplican a los contenidos que introducen en ellas y a los resultados que obtienen. De esta forma, se recomienda evitar que los contenidos introducidos sirvan para entrenar los modelos de inteligencia artificial y priorizar el uso de materiales abiertos o de los que se tengan los derechos correspondientes.

Asimismo, la política establece que los autores deben garantizar que los contenidos generados no vulneran derechos de autor ni derechos de imagen de terceras personas y que la UOC podrá utilizarlos en el marco de sus publicaciones.

En cuanto a la protección de datos, se establece que no hay que introducir en estas herramientas datos personales ni información que pueda identificar a personas, y se recomienda configurar los sistemas de IA con las opciones que ofrezcan más garantías de privacidad.

Un documento pensado para evolucionar

La UOC define esta política como un documento vivo, destinado a adaptarse a la constante evolución tanto de las tecnologías de inteligencia artificial como del marco normativo que las regula. Por este motivo, la universidad prevé revisarla periódicamente e introducir las modificaciones necesarias para adecuarla a los cambios tecnológicos, legales y sociales.

Esta voluntad de adaptación también es una de las principales características del documento. Martín explica que "se concibe como una política editorial clave que debe ayudar a los autores y revisores que colaboran con nuestras revistas a hacer un uso ético y responsable de herramientas de IA, y la universidad tiene que revisarla periódicamente para adaptarla a la evolución tecnológica, legal y social".

Con esta iniciativa, la UOC quiere ofrecer un marco claro tanto para los autores como para los revisores de sus revistas, a fin de reforzar la transparencia, la calidad y la integridad científica en un contexto en el que la inteligencia artificial ya forma parte de la práctica investigadora. Más que limitar el uso de estas herramientas, la política apuesta por establecer criterios para que pueda incorporarse de forma responsable, ética y siempre con la supervisión de las personas, a fin de preservar los principios que sustentan la publicación académica.